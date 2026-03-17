La Feria Internacional del Libro de Coyoacán concluye con 360 mil visitantes

La quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO) cerró el pasado domingo 15 de marzo tras diez días de actividades con una asistencia total de 360 mil visitantes y un crecimiento en ventas de más de un 40 por ciento.

Con Reino Unido como país invitado de honor, junto con Tlaxcala, Huajuapan de León, Oaxaca, y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la FILCO ofreció del 6 al 15 de marzo en el Jardín Hidalgo y Centenario más de 350 actividades culturales y recibió a más de 25 mil personas en 150 talleres totalmente gratuitos; asistieron también más de 3 mil estudiantes, provenientes de 9 universidades, 15 secundarias y 6 preparatorias.

“Eso es exactamente lo que buscamos: que la cultura llegue a todas las generaciones, que los libros encuentren nuevos lectores y que la palabra siga teniendo futuro”, afirmó durante la ceremonia de clausura Gerardo Valenzuela Nava, presidente fundador de la FILCO. Destacó que el encuentro se desarrolló en más de 5 mil metros cuadrados dedicados a la cultura y contó con la participación de más de 900 sellos editoriales, lo que convirtió a la feria en uno de los espacios literarios más amplios y diversos de la ciudad. “Esta ha sido la feria cultural más grande en la historia de Coyoacán”, afirmó.

En el evento, Valenzuela Nava anunció además que la sexta edición de la FILCO se llevará a cabo del 12 al 21 de marzo de 2027 y tendrá como país invitado de honor a la República del Líbano.

“México y Líbano comparten una relación histórica profunda que se ha construido a lo largo de más de un siglo. Desde finales del siglo XIX, miles de familias libanesas llegaron a nuestro país y encontraron en México una segunda patria. Hoy esa comunidad ha enriquecido profundamente nuestra vida cultural, social y económica, convirtiéndose en una de las comunidades más vibrantes y queridas de nuestra nación” Gerardo Valenzuela Nava, presidente fundador de la FILCO



Se adelantó que la FILCO 2027 también tendrá como estado invitado de honor a Morelos, así como al municipio de Morelia, Michoacán, y a la Universidad Anáhuac.

El domingo 15 de marzo, último día de actividades en la FILCO, se destaca la ceremonia de premiación del III Premio Nacional Sophia FILCO de Literatura Joven 2026 Voces del Futuro que tiene como objetivo brindar una plataforma para que los jóvenes autores se den a conocer y compartan sus obras. Organizado por Sophia – Cultura, Arte y Sabiduría A.C. y FILCO, el galardón reconoció en esta edición a dos jóvenes escritores.

El galardón de la categoría de relato recayó en Úrsula Santana Romero, quien participó con un cuento que hace una reflexión profunda sobre la violencia que atraviesa al mundo y el dolor que deja en las personas y las comunidades; y el ganador en la categoría de poesía fue Samuel Andrés Cano Mena, quien agradeció el reconocimiento y reflexionó sobre el sentido de los premios literarios.

Conclusión de un evento literario y cultural que durante diez jornadas puso de manifiesto cómo los libros pueden despertar el interés de los jóvenes. La FILCO se ha convertido en una de las ferias del libro más importantes del país.

cehr