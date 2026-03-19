Jessica Sandoval evoca a Pessoa con danza

UNA BAILARINA, en una escena de Pronto será de día.

Después de cinco años de su estreno, la coreógrafa y bailarina Jessica Sandoval revisita la pieza Pronto será de día, basada en el texto dramático El marinero, de Fernando Pessoa, que plantea preguntas existenciales sobre la vida, la muerte, la nostalgia y el horror.

Presentará la obra para celebrar 20 años de trayectoria artística y uno de los primeros cambios que incorporará en la escena es que ella no será intérprete, como lo hizo en ocasiones pasadas. Además, agregará propuestas que quedaron fuera.

“Es una obra que me costó muchísimo trabajo, Pessoa es un poeta muy profundo, siempre hablando de la existencia y de las preocupaciones, pasiones, sentimientos y emociones de los seres humanos, desde una perspectiva más existencial, más profunda”, compartió a La Razón Jessica Sandoval, directora de la compañía Realizando Ideas.

En El marinero, Pessoa cuenta el sueño de un marinero y expone el drama de tres hermanas que velan el cadáver de una mujer. El suceso termina convirtiéndose en un diálogo totalmente existencial sobre la muerte, las palabras y las emociones.

Para Pronto será de día, Jessica Sandoval opta por el minimalismo y sólo pone en escena a dos mujeres que podrían ser la misma persona, preguntándose cuestiones existenciales de la vida en distintas etapas. A diferencia del texto, prescinde del ataúd para evocar a la muerte a través del color negro que predomina en el montaje.

“Estas mujeres están en un funeral, hablan de la muerte y de la vida. Todo el texto de Pessoa es bello; hay uno que dice: ‘Nunca seremos lo que queremos ser; siempre lo que pudimos haber sido está en el pasado y el pasado es un sueño’”, resaltó.

Trasladar lo que planteó Pessoa en su obra no fue sencillo, reconoció Jessica Sandoval.

“El reto fue cómo hacer una obra de danza partiendo de un texto que apela al teatro estático, donde no hay acciones, sino que las acciones están en la palabra, cómo pasarlo al movimiento. Me pareció que el cuerpo no es el que habla, pero es un contenedor de las emociones que nos generan nuestros pensamientos”, explicó la artista.

En cuanto al movimiento, Jessica Sandoval apela a momentos en los que todo parece ir en cámara lenta, pero otras veces demasiado rápido.

Pronto será de día se presentará del 20 al 22 de marzo en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Viernes, 20:00 horas; sábado, 19:00 y domingo, 18:00 horas.

Pronto será de día

Cuándo: del 20 al 21 de marzo

Dónde: Sala Miguel Covarrubias del CCU

Horarios: viernes, 20:00 horas; sábado, 19:00 y domingo, 19:00 horas

Localidades: $100