María Juncal: El flamenco es fuerza, sensibilidad y libertad

Para la reconocida bailaora y coreógrafa María Juncal, el flamenco “es un ente artístico muy potente, lleno de fuerza, de sensibilidad, de matices de verdad, de libertad”. Y cuando se decide dedicarle la vida, se tiene que dar “el mil por ciento”, porque ahí es donde radica “su vitalidad, vigencia y presencia”.

Desde que ella eligió que el flamenco formara parte de su vida, este arte le ha dado “objetivos y sueños a corto y largo plazo que te van llenando de vitalidad. Me ha dado mucha fortaleza, me ha enseñado cosas importantes para estar en el mundo del espectáculo en cuanto al carácter, al temperamento, al rigor”, compartió a La Razón María Juncal.

La bailaora consideró que el flamenco sigue tan vivo en la actualidad gracias a los intérpretes, “porque no existe un repertorio; sí hay piezas que han quedado para la historia, los pasos los tienes que inventar, en torno a un cante, sí, pero los tienes que crear”, expresó.

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Y también celebró que este arte llegue a otros territorios de la mano de artistas que están fuera de la escena, pero que lo evocan a través de cruces con el pop, por ejemplo.

“La calidad permite a todos estar dentro de la música de una forma. Artistas de manera no sólo digna, sino maravillosa, hacen llegar ese toque flamenco a mucha gente que a lo mejor desde otra escena no llegaríamos. En el caso de Rosalía, es una artista que adora el flamenco. Está experimentando desde el pop. Alejandro Sanz hace pop, pero su voz siempre te recuerda al flamenco. Las cosas bien hechas tienen siempre pasaporte universal”, declaró.

Para María Juncal, el flamenco también consiste en tomar riesgos y eso es lo que hace en Una mirada, que presenta el próximo sábado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 19:00 horas.

“Una mirada es la síntesis de muchísimas miradas que tengo, que tenemos todos. Es esa reflexión hacia todas las miradas que se van acumulando”, comentó.

En este espectáculo en el que propone un recorrido donde la guitarra, el cante y el baile se entrelacen para expresar, estará acompañada por la cantante y actriz mexicana Susana Zabaleta.

“Es una mujer llena de libertad, de expresión, de carácter, de un temperamento que puede viajar entre mundos. Viajar un poco hacia el mundo de la voz de Susana me encanta y que ella se adentre un poco en las profundidades del flamenco es algo muy bonito”, compartió la bailaora María Juncal, quien en este montaje articula la tradición y la vanguardia.

El montaje Una mirada también ha estado lleno de altibajos, pero la artista española ha disfrutado cada momento.

“Los procesos son preciosos, tienen altas y bajas, tienen días que llegas al estudio y dices: ‘Me equivoqué, esto no es’, pero uno persevera, cree en la idea primigenia, en el primer instante en que la mirada se transformó en una imagen real y dice: ‘Yo vi algo, voy a indagar’”, contó la coreógrafa.

Es en esa duda en la que se toman los desafíos. “El riesgo siempre está en aceptar tu propia idea, tu propia versión. No probar fórmulas hechas”, concluyó la bailaora, quien está de vuelta en México con su Flamenco Tour 2026.

Una mirada

Cuándo: 21 de marzo

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Horario: 19:00 horas