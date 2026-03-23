‘El Taller de Ita’: mecánica y comunidad en una nueva serie de Canal Once.

¿Qué sucede cuando un taller mecánico se convierte en un espacio para conversar sobre música, oficios y transformación social? Esa es la propuesta de “El Taller de Ita”, la nueva producción de Canal Once que estrena el jueves 26 a las 18:00 horas.

Entre herramientas y motores, Itandehui recibe a sus clientas para compartir experiencias sobre sus oficios, sus caminos de vida y las formas en que construyen comunidad desde sus propios ámbitos.

En el episodio 1, “Cuidados sobre ruedas”, participa María Emilia Martínez, cantante, flautista y directora de La Coraza, coro de mujeres que comparten sus voces, emociones y saberes, en una conversación sobre el cuidado colectivo y la fuerza de la música.

Bienvenidos al espacio donde todo sucede. 🔩



Ita nos abre las puertas de su taller y nos muestra cada rincón: qué hay, para qué sirve y cómo se transforma este lugar en punto de encuentro para distintos oficios e historias.



#Estreno: 25 de marzo a las 20:00 h por #CanalOnce.… pic.twitter.com/bxfbehWHXS — Canal Once (@CanalOnceTV) March 14, 2026

El episodio 2, “¡A toda máquina!”, presenta a la ingeniera Raquel Trejo Martínez, motociclista y especialista en reparación de motocicletas, quien relata cómo decidió emprender su propio negocio en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres.

En “La música, el motor de la conciencia”, el taller recibe a Lengualerta, cantante de rap y reggae originario de Naucalpan, cuya música busca impulsar la reflexión social y acompañar distintas causas, como la defensa de la Tierra.

“El Taller de Ita” propone un recorrido por historias de trabajo, creatividad y compromiso social desde un espacio cotidiano que se transforma en punto de encuentro.

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JVR