María Katzarava: Hoy la ópera no me debe nada

Con una trayectoria de 25 años, la soprano mexicana María Katzarava ha pisado casas como la La Scala de Milán, la Royal Opera House o el Teatro Lírico de Cagliari, ha dirigido la Compañía Nacional de Ópera en el país y ha impulsado a nuevas voces. Al mirar su carrera, afirma contundente: “Hoy la ópera no me debe nada, ni yo a ella”.

“El camino de 25 años ha sido largo, vasto, lleno de aprendizaje en todos los sentidos, desde dirigir una compañía hasta la parte académica; de hecho, este año también cumple cinco años el Estudio Katzarava. He logrado pisar prácticamente todos los escenarios que a mí me importaban y que eran parte de mi sueño por lograr. Por esa misma razón es que decidí diversificar mi panorama musical”, comparte la soprano.

Ahora está más interesada en interpretar roles de ópera contemporánea, en los que encuentra múltiples retos, pero también desea abrirse a proyectos que van más allá de este arte para cantar pop, boleros, jazz y música francesa, como lo hará a partir del 9 de abril en la residencia Katzarava y las Voces de la Cueva: Una Travesía en Cuatro Acordes, en La Cueva de Rodrigo de la Cadena.

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“Este arte siempre me va a acompañar. Estoy muy interesada en abordar la ópera contemporánea. Estoy ávida de ella. Es en lo que quiero trabajar más. Si bien he tenido la fortuna de hacer estrenos mundiales de ópera contemporánea, quiero más; no es suficiente. Ya he cantado muchísima ópera tradicional, que es hermosa, maravillosa, pero hoy estoy más enfocada en música nueva”, revela María Katzarava, quien ha compartido escenario con Ramón Vargas, Plácido Domingo y Rolando Villazón.

La soprano también está enfocada en el Estudio y el Ensamble que llevan su nombre, en los cuales nuevas voces se preparan de manera ardua o se enfrentan a sus primeras presentaciones ante el público.

“Uno tiene que apoyar a los jóvenes, enseñarles. A mí me toca también hacerlo con la experiencia que tengo”, expresa convencida.

Sobre su próxima residencia, que será el 9, 16, 23 y 30 de abril, a las 20:00 horas, María Katzarava adelantó que el público podrá disfrutar en el primer día “Piaf de Bolsillo”, con temas como “Non, je ne regrette rien” o “La Foule”; en el segundo día, el programa será “Jazz Virtuoso”, en el cual, junto al pianista Alex Mercado, cantará “Misty”, “My Funny Valentine” y hasta piezas de la autoría del músico que la acompañará.

Mientras que en el tercer programa, “Divas: El Encuentro”, con Euge Ortega, se entregarán al pop y al teatro musical. Se escucharán canciones de Roberto Cantoral, Juan Gabriel, Mecano, José José, Rocío Dúrcal y Mónica Naranjo, entre otras. Y el último día, con Alejandra Ávalos, interpretará desde “Bésame mucho”, “El reloj” y “Somos novios”.

Volver al pop y al jazz es significativo, porque fueron importantes en los comienzos de su carrera. “El jazz siempre ha estado muy cerca desde mis inicios en el mundo de la ópera. Me parecía extraordinario, porque es un universo totalmente distinto. De jovencita, algunas veces me invitaron tríos de jazz destacados de México”, cuenta.

De hecho, su acercamiento a la ópera fue porque quería ser cantante de pop al estilo de Mecano. “Siempre ha estado en mis gustos musicales prioritarios”, afirma María Katzarava, quien con esta residencia se vuelca a sus raíces.

KATZARAVA Y LAS VOCES DE LA CUEVA…

CUÁNDO: 9, 16, 23 y 30 de abril

DÓNDE: La Cueva de Rodrigo de la Cadena

HORARIO: 20:00 horas