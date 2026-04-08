Melchor Peredo, figura clave del muralismo contemporáneo, murió este miércoles 8 de abril en Xalapa, Veracruz, México. Tenía 99 años.
Su compañera de vida, Lourdes Hernández Quiñones, confirmó la noticia a través de un breve mensaje: "Melchor Peredo, mi compañero de vida, acaba de fallecer. Muralista, antes que pintor, artista de mirada creativa. Hoy vuela alto, ya en un cielo infinito de luz y color".
Su partida marca el cierre de una etapa histórica en el arte nacional, pues era considerado uno de los últimos representantes de la corriente surgida tras la Revolución Mexicana.
Muere el muralista Melchor Peredo a los 99 años
Melchor Peredo nació el 6 de enero de 1927 en la Ciudad de México, fue un pintor considerado el último gran representante del muralismo mexicano.
El artista fue discípulo de José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, de quienes heredó la visión nacionalista y humanista del muralismo. Fue autor de más de 30 murales.
Sus murales se encuentran en edificios públicos y gubernamentales, especialmente en Veracruz y la Ciudad de México, donde plasmó escenas de la historia nacional. Melchor Peredo también dejó huella en países como Estados Unidos, Canadá y Francia, llevando la tradición muralista mexicana más allá de las fronteras.
Algunas de sus obras son:
- Arribo al Mictlán, ubicado en Maternidad Guadalupe, Los Reyes de la Paz, Estado de México (1947)
- Buceadores, en el Club Sirocco, Acapulco, Guerrero, (1950)
- Resistencia Heroica (fresco-acrílico), en el Palacio de Justicia del Estado de Veracruz, Xalapa, Veracruz (1980)
- La Historia de la Cultura en Veracruz (segunda parte del mural del Palacio de Justicia de Veracruz)(1982)
- 6 murales en la Universidad de París XII (1983)
- Human Diversity without war (óleo-resina), en el Hendrix Students Center, Clemson University en Clemson, Carolina del Sur, EU (2001)
Melchor Peredo se formó en instituciones como la Academia de San Carlos, la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, la Escuela de las Artes del Libro y el Taller de Ensaye de los Materiales de Pintura Mural, que fue fundado por David Alfaro Siqueiros en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).