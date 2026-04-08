Melchor Peredo, figura clave del muralismo contemporáneo, murió este miércoles 8 de abril en Xalapa, Veracruz, México. Tenía 99 años.

Su compañera de vida, Lourdes Hernández Quiñones, confirmó la noticia a través de un breve mensaje: "Melchor Peredo, mi compañero de vida, acaba de fallecer. Muralista, antes que pintor, artista de mirada creativa. Hoy vuela alto, ya en un cielo infinito de luz y color".

Su partida marca el cierre de una etapa histórica en el arte nacional, pues era considerado uno de los últimos representantes de la corriente surgida tras la Revolución Mexicana.

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Muere el muralista Melchor Peredo a los 99 años

Melchor Peredo nació el 6 de enero de 1927 en la Ciudad de México, fue un pintor considerado el último gran representante del muralismo mexicano.

El artista fue discípulo de José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, de quienes heredó la visión nacionalista y humanista del muralismo. Fue autor de más de 30 murales.

Sus murales se encuentran en edificios públicos y gubernamentales, especialmente en Veracruz y la Ciudad de México, donde plasmó escenas de la historia nacional. Melchor Peredo también dejó huella en países como Estados Unidos, Canadá y Francia, llevando la tradición muralista mexicana más allá de las fronteras.

Algunas de sus obras son:

Arribo al Mictlán , ubicado en Maternidad Guadalupe, Los Reyes de la Paz, Estado de México (1947)

Buceadores , en el Club Sirocco, Acapulco, Guerrero, (1950)

Resistencia Heroica (fresco-acrílico), en el Palacio de Justicia del Estado de Veracruz, Xalapa, Veracruz (1980)

La Historia de la Cultura en Veracruz (segunda parte del mural del Palacio de Justicia de Veracruz)(1982)

6 murales en la Universidad de París XII (1983)

Human Diversity without war (óleo-resina), en el Hendrix Students Center, Clemson University en Clemson, Carolina del Sur, EU (2001)

Melchor Peredo trabajando en su mural en el Palacio Gobierno de Xalapa, Veracruz, en 2004 ı Foto: Colección de Michael Peredo

Melchor Peredo se formó en instituciones como la Academia de San Carlos, la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, la Escuela de las Artes del Libro y el Taller de Ensaye de los Materiales de Pintura Mural, que fue fundado por David Alfaro Siqueiros en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).