César Brodermann alista debut en Bellas Artes y busca tirar muros

Con apenas tres años y medio de la existencia de la compañía Aterno, el artista multidisciplinario César Brodermann alista su debut en el imponente Palacio de Bellas Artes con Traslado permanente, una obra que creó originalmente para presentarse fuera de los teatros, pues propone al espectador una manera diferente de vivir un montaje: el cuadro escénico se dividía en dos con un muro y el público elegía de qué lado quería estar sin saber si el resto de los asistentes vería lo mismo, provocando curiosidad e intriga.

Mudar ahora esta experiencia al recinto como parte de la temporada 80 Movimientos. Palacio de Bellas Artes es un reto que aceptó para adaptar este performance dancístico en el que no sólo aborda las fronteras físicas al migrar a otro país, sino aquellas barreras que dividen y que impiden empatizar con el otro o que imposibilitan ser quienes queramos ser.

El Dato: La pieza dancística Traslado permanente se estrenó hace dos años en la Explanada La Espiga Rufino Tamayo del Centro Cultural Universitario de la UNAM.

“Esta pieza no está hecha para el Palacio de Bellas Artes, es para un formato mucho más cercano. Cuando me invitaron, pensé que era un desafío bastante grande el desplazarla a un teatro, pero creo que todas mis obras deberían poder trasladarse a cualquier lugar: la calle, el teatro o un museo. Estamos intentando ver cómo vamos a mover el muro; quiero hacer sentir a la gente lo mismo que provocó esta locura, aunque estemos lejos”, contó a La Razón César Brodermann.

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El artista compartió que este debut los tiene emocionados y es un reconocimiento para una agrupación que está en ciernes. “Siento que también es un logro muy grande para la compañía, pues apenas lleva tres años y medio”.

Cuando concibió la pieza, hace dos años, planteaba cómo romper esos muros para imaginar un mundo en el que no hay límites, físicos ni simbólicos. Ahora, con un contexto actual en el que la realidad más inmediata son las redadas contra migrantes en Estados Unidos y discursos de odio hacia la población indocumentada, César Brodermann afirmó que es importante recordar que podemos traspasar las fronteras internas.

Bailarines, durante una función de Regreso ı Foto: Cortesía›Aterno

“Traslado permanente es recordar que, aunque tristemente están pasando estas situaciones en estos últimos años, podemos en colectivo agarrarnos de la mano e imaginar, porque para mí esta obra es una fantasía, un imaginario que tal vez nunca va a existir, pues quizás nunca vamos a tener un mundo utópico sin fronteras, pero ¿qué pasaría si lo pudiéramos imaginar aunque sea un día?”, comentó sobre el montaje que se presentará el próximo 9 de julio en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Mientras sigue definiendo cómo transformará este performance dancístico, César Brodermann repone la pieza Regreso, este fin de semana en la Sala Miguel Covarrubias, del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Las funciones serán hoy a las 20:00 horas, mañana a las 19:00 y el domingo a las 18:00.

Para el creador, representó darse el permiso de disfrutar de hacer danza, más allá de los premios o los éxitos, pues fue una propuesta que concibió cuando había perdido la pasión por bailar.

“Me regresó esta esperanza al ver que el juego, el movimiento y la danza sí sirven y sí nos funcionan como un motor de sanación, de reencuentro. Fue volver a ese César de seis años que sólo bailaba por divertirse. Fue un permiso para recordar que no todo es tan serio, que no es acerca de un premio, del éxito que nos dicen. Para mí, en verdad, la danza era mi juego favorito, porque era mi forma de salirme de mi realidad, de expresarme; siempre he pensado que es mi salida favorita”, contó el artista.

Regreso apela al juego, y de esta forma, César Brodermann propone resistir, pero desde la diversión y lo colectivo.

Regreso

Cuándo: 10 al 12 de abril

Dónde: Sala Miguel Covarrubias del CCU de la UNAM

Horarios: viernes 20:00, sábado 19:00 y domingo 18:00 horas