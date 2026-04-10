Mexicano triunfa en World Press Photo

EL FOTÓGRAFO mexicano César Rodríguez (Nayarit, 1983) triunfó ayer en los premios World Press Photo con un proyecto documental en el que muestra los efectos del cambio climático, desde la erosión de las costas de Tabasco, donde el nivel del mar aumenta tres veces más rápido que el promedio mundial, hasta la escasez del agua en Monterrey y el Estado de México.

El trabajo “México, un clima cambiante” fue reconocido en la categoría Proyectos a Largo Plazo de la región América del Norte y Central.

De acuerdo con el jurado, las imágenes ofrecen “una perspectiva local e informada sobre los efectos del cambio climático en México, destacando las inundaciones, la sequía, la escasez de agua y el desplazamiento de comunidades enteras”.

El Tip: Se premiaron “Protestas en Por-tland contra ICE”, de Jan Sonnenmair, y “Arrestos del ICE en un tribunal de NY”, de Carol Guzy.

También resaltó que se trata de fotografías “poéticas y de cuidada composición”. Apuntó que, al centrarse en las comunidades pesqueras y poblaciones vulnerables en zonas urbanas, “ofrece una visión matizada de cómo el cambio climático está transformando la cultura y la vida cotidiana en la región”.

En las imágenes aparece, por ejemplo, un hombre tratando de apuntalar los cimientos de su casa en Sánchez Magallanes, Tabasco. En otra foto se aprecia una casa parcialmente sumergida por el mar en El Bosque, primera comunidad mexicana oficialmente reconocida como desplazada por el cambio climático.

Mientras que de Monterrey, Nuevo León, capturó cuando la policía vigilaba un punto de distribución de agua para prevenir altercados, luego de que el gobierno estatal se viera obligado a racionar el agua; en otra imagen, se ve a pobladores haciendo fila para recibir el líquido.

Del Estado de México, César Rodríguez incluyó la imagen de una mujer en el patio de su casa inundada en Chalco, y otra foto de un niño corriendo al segundo piso de una vivienda parcialmente sumergida por las fuertes lluvias.