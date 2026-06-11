Jumex y Anahuacalli dan el pitazo inicial

La fiebre mundialista se extiende también al ámbito cultural, pues los museos Jumex y Anahuacalli transmiten hoy la inauguración de la Copa FIFA 2026 y el primer partido entre México y Sudáfrica.

El Museo Jumex convertirá la instalación escultórica Tribunas, del colectivo Tercerunquinto, en un espacio para disfrutar del futbol y, el Museo Anahuacalli, abrirá sus puertas para que los aficionados disfruten de la justa deportiva, entre música, gastronomía y hasta la rifa de un vuelo a Estambul.

“Habrá una pantalla gigante, vamos a tener sombrillas para que la gente se resguarde del sol, vamos a tener una serie de actividades, música, sorpresas, vamos a rifar un vuelo a Estambul. Va a ser toda una fiesta. Queremos convivir todos, que la gente se sienta muy a gusto.

Es una fiesta familiar”, detalló a La Razón Teresa Moya Malfavón, directora del Museo Anahuacalli.

La entrada será gratuita y se abrirán las puertas a las 10:30 horas. A las 11:30 se enlazarán para la transmisión de la inauguración y a las 13:00 para el partido. Habrá también sitios para consumir alimentos y bebidas, que tendrán un costo; por cada compra se dará un pasaporte, que será el boleto para participar en la rifa.

La directora del recinto concebido por el muralista Diego Rivera consideró que el “arte, la cultura y el deporte van de la mano”, por eso quisieron sumarse al Mundial.

“En México hay una gran pasión por el futbol. Qué padre que la gente pueda tener una experiencia así en un espacio tan único, tan icónico, tan mexicano como el Museo Anahuacalli.

Nos pareció que se conjugaban cosas muy importantes, por eso decidimos transmitir los partidos”, explicó la directora.

Y es que en el inmueble, Diego Rivera hizo un homenaje al juego de pelota en la explanada, donde hay un aro. Además, piezas prehispánicas de su colección remiten a esta actividad.

En el Museo Anahuacalli se verán los encuentros del Mundial y en cada evento habrá sorpresas y regalos para los asistentes. “Vamos a transmitir siete partidos; va a depender mucho del avance de la Selección Mexicana; entre más avance, más transmisiones”, comentó y auguró el triunfo de los representantes nacionales en el juego de hoy:

“¡México va a ganar!”. Teresa Moya Malfavón señaló que, al estar cerca del Estadio Ciudad de México, esperan una notable afluencia de visitantes durante el tiempo que dure el Mundial. Aseguró que las actividades que organizan por la justa atraerán al público.

Por su parte, el Museo Jumex enlazará arte y pasión pambolera, pues Tribunas será el espacio donde el público podrá disfrutar de la transmisión de la inauguración y el partido.

“Esperamos la asistencia de unas 350 personas, que es la capacidad de la instalación frente a la pantalla, pero en caso de que sean más, también podemos habilitar la terraza; no sabemos la reacción del público, pero esperamos que atraiga a los transeúntes de la zona”, dijo a este diario Kit Hammonds, director del recinto.

Comentó que ya se instaló una pantalla en la plaza que forma parte del Fan Fest y Host City CDMX. “Vamos a presentar todos los partidos a través de ViX y Televisa; es una oportunidad para verlos en un espacio público. El primer partido es el clave; todos están bienvenidos”, añadió.