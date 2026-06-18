Cultura CDMX destituye a coordinador de la Casa del Poeta

Los escritores convocaron el próximo viernes a otra protesta en el inmueble.

Andrés Carreño, coordinador de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, fue destituido, luego de que escritores pidieran su salida en un pliego petitorio al considerar que no tenía el perfil para tal encargo y lo acusaran de querer deslegitimar la protesta del pasado 12 de junio.

Así lo anunció ayer la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la cual aseguró que atenderá cada una de las demandas de los inconformes que rechazaron el plan de convertir el inmueble en un espacio para el cabaret y cambiarle el nombre.

“La Secretaría ha determinado realizar un relevo en la titularidad del espacio. Informamos que se nombrará a una persona cuya trayectoria y experiencia se encuentren estrechamente vinculadas al ámbito de las letras, la poesía y la gestión cultural, en correspondencia con las características y objetivos del recinto”, mencionó la dependencia encabezada por Ana Francis Mor.

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Andrés Carreño es actor, director, dramaturgo y productor, profesiones que no estaban vinculadas con la vocación original de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, enfocada en la literatura y poesía.

La Secretaría de Cultura local también convocó a una mesa de diálogo pública hoy a las 10:00 horas en el Salón de Usos Múltiples de la Casa del Poeta con el escritor, gestor y diplomático Edgardo Bermejo como mediador y coordinador.

Sin embargo, horas después el Comité en Defensa de la Casa del Poeta señaló en un comunicado que era “inaceptable citar a una mesa de diálogo con menos de 24 horas de anticipación”, por lo que no participará.

“Creemos en la construcción de consensos, pero no a través, nuevamente, de la imposición de decisiones arbitrarias”, indicó.

La Secretaría de Cultura local dio respuesta a cada una de sus demandas. Prometió que el espacio mantendrá su nombre y vocación y que se preservará el Café-Bar “Las Hormigas”, por lo que ya se realizan gestiones ante la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario para que éste cuente con las autorizaciones para su apertura.

Acerca de la exigencia para salvaguardar los acervos bibliográficos y documentales de Efraín Huerta y Salvador Novo, se determinó mantener los archivos en la ubicación actual, mientras se trabaja en un proyecto de conservación preventiva.

“Ya se inició la fase de diagnóstico técnico y levantamiento de información para precisar el estado material del acervo y se avanzará en una valoración detallada para identificar necesidades específicas de conservación. Se fortalecerán las medidas de conservación preventiva mediante el monitoreo de humedad y temperatura, la mejora de la ventilación y la implementación de protocolos permanentes de limpieza y mantenimiento”, abundó.

Señaló que respetará el Decreto de Expropiación de 1988 y el Acuerdo número 65 de 1982 de la Secretaría de Educación Pública, donde se establece la naturaleza del espacio.

Por su parte, el comité agradeció la respuesta e informó que la sometieron a consulta para fijar una postura y brindar una contestación.

El gremio se une

El descontento escaló a una manifestación en el recinto.