Munal reabre entre plantón de la CNTE e improvisación

CON CUATRO horas de retraso y un protocolo improvisado, el Museo Nacional de Arte (Munal) reabrió sus puertas ayer, luego de un cierre obligado de dos semanas por el plantón que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) montó sobre la calle Tacuba, en el Centro Histórico.

Se reunió gran parte del personal del recinto en la entrada para recibir a los asistentes, incluida la directora Mireida Velázquez Torres.

Se pidió a los visitantes, alrededor de 15, que se formaran para pasar por el nuevo arco de seguridad que se colocó.

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La Razón intentó consultar con la directora del Munal, Mireida Velázquez Torres, el motivo de la demora en la reapertura y si estaba garantizada la seguridad; sin embargo, se negó a responder.

¿Por qué se abrió más tarde de lo anunciado?, se le preguntó, y respondió: “Ya les va a pasar el INBAL (Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura) la información”. Y se le insistió: ¿Está garantizada la visita? ¿No hay riesgo de volver a cerrar?, y dijo: “La situación se espera que sea la adecuada”. ¿Qué pasó con la exhibición que se iba a inaugurar? Y contestó: “Llevamos 15 días cerrados. Es una exposición de nuestro acervo. Les vamos a mandar un boletín con la información”. Luego se apresuró para subirse al elevador del museo.

Afuera, personal del recinto trató de solucionar cómo evitar que los asistentes tuvieran que sortear lazos y casas de campaña de la CNTE. Con una cinta amarilla delimitó un pasillo y estaba por sacar hacia la calle alguna señalización para indicar que por ahí sería el ingreso. Evaluaba si era necesario que un elemento de seguridad estuviera afuera.

Si bien la gente celebró la reapertura, expresó que era incómodo pasar entre el campamento. “Es importante para el turismo ahora que tenemos el Mundial. Es complicado pasar entre casas de campaña”, dijo Carlos.

El Munal forma parte del programa Mundial Social por la justa deportiva.