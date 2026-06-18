José Guadalupe Posada, más allá de la Calavera Garbancera

En el imaginario colectivo, la Calavera Garbancera de José Guadalupe Posada está muy presente y siempre es la primera representación que viene a la mente cuando se menciona al artista. Sin embargo, de los 20 mil grabados que se calcula que hizo, menos de 10 por ciento contiene calaveras, dijo la especialista Caroline Montenat. Por eso, para dar a conocer el amplio trabajo que realizó el también ilustrador y caricaturista, el Museo Nacional de la Estampa (Munae) presenta la exposición Posada. Cartografía de un cronista, que abarca más de 300 piezas.

La exhibición deja de lado a la famosa Calavera Garbancera o La Catrina para mostrar los demonios, la cartografía de la identidad mexicana que hizo a partir de lo que veía a su alrededor, las figuras religiosas que mezcló con la idiosincrasia del país, los corridos que ilustró y cómo fue precursor del diseño gráfico. “Lo más conocido y que se ha expuesto muchas veces es todo el universo de las catrinas, pero nosotros dijimos: ‘Si prescindimos o si intentamos ver toda la producción que no corresponde a las calaveras’.

La tierra se traga a José Sánchez... ı Foto: Imágenes Cortesía |Munae

“Se calcula que José Guadalupe Posada hizo unos 20 mil grabados, de los cuales menos de 10 por ciento contiene calaveras; es decir, que la parte que no trata de calaveras es mucho mayor. Por eso para esta muestra nos interesaron otros temas”, explicó a La Razón Caroline Montenat, quien junto con Mercurio López Casillas y David García Aguirre se encargó de la curaduría de la exhibición que abrió ayer con un Munae renovado tanto en pisos como ventanales, luminarias y un nuevo arco de seguridad para recibir a los visitantes.

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En la exposición destacan las litografías de Posada, que son de sus piezas más tempranas y de las que poco se conservan, pues durante una inundación de 1888 en León, Guanajuato, perdió su taller y todo su trabajo.

Aparición de un ángel en los Estados Unidos. ı Foto: Imágenes Cortesía |Munae

“La litografía es un poco lo más antiguo de José Guadalupe Posada y de lo cual no hay mucho, porque se ha perdido. Van a ver en la exposición imágenes religiosas, muchas escenas bíblicas, retratos del Papa, de santos, de la Virgen de Guadalupe. Hizo muchas piezas de temáticas religiosas porque él trabajaba con encargo. Se adaptó a lo que se vendía bien. Todas las imágenes religiosas tenían mucho público”, compartió la también gestora cultural e investigadora.

También se exhiben las exploraciones que hizo con diversas técnicas, como la zincografía, que le permitió llegar a más personas. Además de su papel como precursor de otras disciplinas.

“También el diseño gráfico es muy importante porque Posada es conocido como grabador, pero no se reconoce como diseñador gráfico y esta exposición también trata de darle su lugar como un precursor de esta disciplina. En todo su trabajo editorial integraba el texto con la imagen, haciendo un texto muy dibujístico, composiciones magníficas que siguen vigentes en el diseño gráfico en cuanto a la integración del texto y la imagen”, compartió la experta.

Carmen, una obra con tcénica de zincografía. ı Foto: Imágenes Cortesía |Munae

Caroline Montenat destacó que entre las piezas que se presentan está la obra San Camilo de Lelis, en la que ya están presentes las criaturas características de José Guadalupe Posada, aunque aquí también se aprecia la herencia que tiene de la estampa virreinal.

“Es una imagen muy importante. Se ve a San Camilo de Lelis moribundo y abajo unas bestias y demonios. Se ve que Posada retoma un tipo de tradición de la estampa. Las imágenes que circulan y que él se apropia las hace mucho más mexicanas”, comentó.

La especialista dijo que también en la exhibición está presente el sincretismo que reflejó el grabador y cómo logró expresar una identidad mexicana popular.

El dulcero mexicano, de 1898, del acervo del Museo Posada de Coyoacán. ı Foto: Imágenes Cortesía |Munae

“Sí nos interesamos en los diablitos, en los demonios, en las bestias que también vienen en toda esta configuración religiosa, que es muy de aquí también. Hay un tipo de sincretismo antiguo, prehispánico, que se mezcla con el catolicismo español y que Posada hace muy de aquí. Pienso que es muy fuerte lo que el artista establece, por eso son tan queridas sus obras y es tan fuerte su presencia en la identidad visual de México. Sí expresa una identidad muy mexicana y muy popular”, resaltó la curadora.

Posada. Cartografía de un cronista es una muestra que forma parte del programa cultural del Mundial 2026 y estará hasta el 20 de septiembre. Las obras provienen de las colecciones de los museos Nacional de la Estampa, José Guadalupe Posada y Posada de Coyoacán.