La fiebre mundialista llegó al Museo Franz Mayer, entre retas de futbolito, recorridos por la exposición Futbol, diseñando una pasión y la transmisión del partido de la Selección Mexicana contra Corea del Sur.

Hubo gritos de euforia como cuando el Tri anotó primer gol, cantos de “Cielito lindo” para animar a los jugadores y rechiflas por la mala señal televisiva en el recinto.

“Que le cambien, que le cambien” o “que devuelvan las entradas” fueron los reclamos entre los asistentes. Y también hubo rechiflas. En la rectal final del partido por fin dejó de haber fallas.

El Dato: Los museos Anahuacalli y Jumex también transmitieron el segundo partido de la Selección Mexicana.

A las 17:30 horas comenzaron a llegar los primeros asistentes, quienes disfrutaron de recorridos guiados por la exposición dedicada a este deporte y vieron desde la primera Copa Mundial hasta camisetas históricas y objetos de cada justa deportiva, como balones, carteles y pines. También pudieron jugar futbolito y ganar obsequios como bufandas, postales y plumas.

Para ver el partido se instalaron pantallas en el patio del museo y también hubo transmisión en el auditorio, donde se vivió el partido entre fallas de sonido y pausas por la mala señal.

Los asistentes hacían sonar sus cornetas y silbatos cada que los jugadores de la Selección Mexicana hacían una buena jugada y gritaban “ole” cuando lograban burlar a sus oponentes o impedir una anotación.

Cuando en el estadio de Guadalajara los asistentes hicieron una ola, en el museo también la replicaron, pues se sentían parte del encuentro deportivo.

Después del primer tiempo, salieron al patio para armar otras retas de futbolito y con la emoción del partido, cuando triunfaban celebraban como si fueran goles de el Tri. Algunos también decían: “Nosotros somos México y ustedes Corea” antes de jugar.

Acudieron grupos de amigos y familias. Hubo fanáticos de todas las edades que demostraron su pasión por el futbol y que decidieron vivir el partido lejos de los tumultos del centro de la ciudad.