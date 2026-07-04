Sinfónica de Minería espera sortear partido del Tri y cambio de sede

La Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) enfrenta dos retos en su Temporada de Verano 2026: su cambio de sede de la Sala Nezahualcóyotl a la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes y la Sala Silvestre Revueltas del Conjunto Cultural Ollin Yoliztli. Además, sortear el partido de la Selección Mexicana contra Inglaterra, pues ese día es el segundo concierto del primer programa, por lo que esperan mantener al público en plena fiebre mundialista.

Carlos Miguel Prieto, director artístico de la agrupación, ve el recital del próximo domingo “como un reto”. “El día de partido la ciudadanía se paraliza, esperemos que pueda llegar la gente y podamos salir de ahí”, dijo a La Razón.

El primer programa será hoy en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yolitztli, a las 20:00 horas, y el domingo en el mismo recinto, pero a las 12:00 horas, previo al partido México vs. Inglaterra en el Estadio Azteca.

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El Dato: Concierto para chelo de Ludsen Martinus es otro de los estrenos mundiales de esta Temporada de Verano 2026 de la OSM que termina el próximo 30 de agosto.

“Todo en la vida es una aventura, como es la aventura de la Selección, que esperemos que gane y que el concierto también tenga éxito, que pueda ser el preámbulo de un gran día. A ver si la libramos. Nosotros no podemos llegar a penaltis, el concierto durará dos horas”, expresó. Por lo menos hasta ayer se mantenía el horario de las 18:00 h del partido, pues se había planteado que fuera a las 12:00 h.

En este primer programa, la OSM contará con la participación del violinista israelí Vadim Gluzman como solista. Se interpretarán Don Juan, de Richard Strauss, y Sinfonía núm. 5, de Serguéi Prokófiev, y se estrenará en el país Concierto para violín, Distant light, de Pēteris Vasks. “Distant light es una obra de una gran espiritualidad. Es un compositor que está cumpliendo 80 años, de notable importancia hoy. Creo que va a impactar muchísimo al público. En el ensayo que tuvimos, la orquesta quedó muy impresionada por la belleza de la obra y la profundidad que tiene”, explicó.

Sobre el desafío de cambiar de sede, dado que la Sala Nezahualcóyotl está en remodelación, Carlos Miguel Prieto dijo que espera que ésta sea una oportunidad para atraer a nuevos públicos.

“Siempre es una oportunidad ir a un sitio diferente, quizás nos va a atraer un público diferente y quizás también nos haga perder algo de público, porque hay gente que no va a querer el cambio de sala, es respetable. El aforo es menor (en Bellas Artes y la Sala Silvestre Revueltas), entendemos que el cambio afecta, sin duda, pero creo que tendremos muy buen público”, confió.

Como pago en especie, la OSM invirtió en la impermeabilización de la Sala Silvestre Revueltas. “Hemos hecho un trabajo bastante serio en la impermeabilización, lo necesitaba la sala desesperadamente y confío en que salió bien. Es un pago en especie por habernos acogido. Esa impermeabilización ya se terminó. Nos permitirá estar ahí”, dijo.

UNA TEMPORADA ESPIRITUAL. Carlos Miguel Prieto resaltó que esta edición está marcada por piezas de gran espiritualidad, desde la Sinfonía núm. 4, de Mahler, del programa 5; hasta Missa Solemnis, de Beethoven, que se interpretará en la gala de clausura.

“Missa Solemnis es una obra más profunda, más espiritual y creo que va acorde con el lenguaje de la temporada, que es buscar mucho la profundidad y la espiritualidad”, compartió. Dijo que, si bien la Novena Sinfonía es la más conocida, Missa Solemnis es la obra coral más importante de Beethoven: “Missa Solemnis es la obra coral más grande que escribió. No quiere decir que sea la más conocida, la más conocida es la Novena, pero en ésta hace uso del coro en el último movimiento, es majestuoso”.

Respecto a la Sinfonía núm. 4, de Mahler, indicó: “Mahler es un compositor que todas las orquestas adoran, porque, como Richard Strauss, Brahms o Prokófiev, supo escribir para la orquesta. Sus sinfonías son monumentos. Este año haremos la cuarta, yo diría que es la más espiritual y de las más profundas”.

Aparta la fecha

Programa 2 de la Temporada de Verano

BRAHMS, Concierto para piano núm. 1 y Sinfonía núm. 1

Por: Carlos Miguel Prieto, director artístico, y Lilya Zilberstein, piano

¿Dónde y cuándo?: En la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, el sábado 11 de julio, 20 h, y en el Palacio de Bellas Artes, el domingo 12 de julio, 17 h

Aplazan eventos por juego vs. Ingleses

Por Adriana Góchez

EL PARTIDO de la Selección Mexicana vs. Inglaterra del domingo en el Estadio Azteca a las 18:00 h, ha ocasionado que se pospongan funciones de eventos culturales programadas para ese día, o que cambien de horario, debido a las dificultades de movilidad que puedan presentarse y a que la atención estará en el equipo nacional.

La segunda función del ballet Revolución diamantina, con la Orquesta Urtext en vivo y coreografía de Claudia Lavista, Lola Lince y Melva Olivas, será el domingo en la Sala Principal de Bellas Artes a las 13:00 horas, en lugar de las 17:00. “Quienes no puedan asistir a la función en el nuevo horario podrán solicitar el reembolso de sus boletos por el mismo medio por el que realizaron la compra”, anunció el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Mientras que el espectáculo Piaf Sinfónico, con la soprano María Katzarava, ya no será hoy ni el domingo, se reprogramó para el 22 de noviembre a las 18:00 h.

En tanto, la Feria Internacional del Libro Pensamiento Crítico, de este 4 y 5 de julio, se pospuso hasta nuevo aviso. “Por causas de fuerza mayor, la FILPEC se pospone”, se informó.