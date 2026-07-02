Abre Ai Weiwei discusión sobre el imperialismo

EL ARTISTA CHINO, ayer durante la inauguración de la exposición en Aviva Studios de Manchester

EL CÉLEBRE ARTISTA chino Ai Weiwei inauguró ayer Button Up!’, la mayor muestra para un solo espacio en toda su carrera. Explora el legado del imperialismo británico, las relaciones entre su país de origen y el Reino Unido y el impacto de la globalización.

El recinto que recibe la magna exhibición es Aviva Studios de Manchester, en el norte de Inglaterra, donde se puede admirar la instalación Eight-Nation Alliance Flags, concebida con cuatro millones de botones que el activista compró a A Brown & Co, que cerró en 2019.

Son banderas cosidas de los ocho países que invadieron el norte de China en 1900: Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Alemania, Japón, Rusia, Italia y el Imperio austrohúngaro.

También se incluye Teahouse, una instalación que desprende aroma de té y se acompaña de textos que narran la detención del artista y el tiempo de vigilancia policial que vivió. Además de la obra de gran formato Historia de las bombas, un mural de 25 metros concebido con más de un millón de bloques de construcción de plástico.

Otras piezas que resaltan son La ley del viaje, una embarcación inflable de 47 metros llena de figuras humanas con la que aborda la crisis migratoria; Salón ancestral de la familia Wang, un templo de la dinastía Ming reconstruido con mil 500 piezas de madera originales, y La comedia humana, una lámpara de cristal.

La exposición abre al público hoy y estará hasta el próximo 6 de septiembre. Incluirá un performance protagonizado por Ai Weiwei entre el 3 y 4 de julio. Durará 24 horas y recreará su detención secreta durante 81 días en 2011, en China.

Los visitantes verán cómo realiza actividades de la vida cotidiana, como escribir, dormir o hacer ejercicio, pero también se mostrará la retransmisión en directo a una audiencia global.