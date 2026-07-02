Después de ocho años sin ninguna publicación de la serie Sólo cuento de la Dirección de Literatura y Fomento de la UNAM (DLFL), la colección inicia una segunda etapa con la publicación del tomo XI, en el que se muestra la vitalidad del género en América Latina de la mano de 25 autores, desde consolidados hasta voces jóvenes destacadas.

“Es una suerte de corte de caja esta nueva antología con la que renovamos nuestros votos con el género. El cuento es muy vital en América Latina. Entonces, es seguir rescatando autoras y autores, no porque estén en el olvido, porque lo que se publica en general son cuentos ya publicados. Es entresacar lo mejor que hay de la producción contemporánea de autores y autoras vivos”, dijo a La Razón Julia Santibáñez, titular de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura.

El Dato: EL AÑO pasado se publicó Poesía 01 2025, que inauguró una nueva colección dedicada a ese género. El primer tomo reunió a 27 autores de nueve países.

En este nuevo tomo, la compilación estuvo a cargo del narrador Bernardo Esquinca, quien apostó por el terror, lo fantástico y lo extraño para mostrar diversas miradas sobre el presente.

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“Decidió buscar lo raro, lo no convencional, lo no esperado, incluso un poco el terror, la ficción especulativa, dirían algunos, hacia lo que nos incomoda, lo que a veces nos podría quitar el sueño, nos podría dar miedo. Fue un gran acierto, porque es un eje rector de la literatura que se está escribiendo hoy. No es de sorprender con el mundo en el que estamos viviendo, con varias guerras, con una amenaza climática cada vez más presente, hambrunas, sequías, desastres”, detalló la también poeta.

En cuanto a autores, el compilador eligió a narradores de diversas generaciones. “Tenemos nombres muy bien posicionados como Fernanda Trías o Camila Fabri, pero también otros que están haciéndose un espacio muy interesante con una obra bastante sólida, pero de edad más joven, por ejemplo, Andrea Chapela o Elisa Díaz Castelo, a quien no la conocíamos como cuentista, sino como poeta. Otras consagradas son Selva Almada o Mónica Ojeda”, destacó.

En total son 25 autores, de los cuales 17 son mujeres, aspecto que también resaltó Julia Santibáñez.

“Hay un punto de vista descolocado, no son cuentos que sabes hacia dónde van, en muchos casos no tienes idea de qué es lo que va a pasar, pero te atrapa el lenguaje, el ritmo con el que están escritos. Hay una filigrana muy importante en la escritura del cuento en estos casos… Me gusta la expresión que dice Esquinca, que las mujeres tienen una vocación de sacarse las entrañas.

“Las mujeres estamos llevando la voz cantante en cuanto a novedades, riesgos, apuestas estilísticas, ese deseo de decir las cosas de otra forma”, puntualizó.

Sólo Cuento (2026) es la apuesta por publicar un género que todavía es denostado por las grandes editoriales.

“La primera etapa fue muy importante, porque no existía una colección que priorizara, no solamente el cuento, que fue el primer volumen en 2009, sino también la crónica y el ensayo. En general, las editoriales grandes o los grupos editoriales no les ponen atención porque sienten que vende poco”, dijo.

La también columnista de este diario hizo hincapié en que esa primera etapa también “significó una toma de postura de que en la UNAM creemos en estos géneros, queremos apoyar a las autoras y a los autores, porque son muy relevantes para la historia de la literatura y para los lectores y las lectoras”.

Dijo que, aunque se relega, también ha ocupado un lugar importante. “Tanto la crónica como el cuento han ido ganando territorio. Tenemos una gran tradición cuentística en México y en América Latina, basta pensar en Horacio Quiroga o en Juan Rulfo. Tradición hay, lo que había faltado o lo que quizá todavía falta, es un poco más de fe en el asunto”, expresó.

Detalló que el objetivo es que cada año se publique de manera alternada un tomo de las cuatro colecciones —cuento, crónica, ensayo y poesía—.

Sólo cuento (Tomo XI)

Autores: varios

Compilador: Bernardo Esquinca

Género: Cuento

Año: 2026

Editorial: Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura UNAM