Santiago Arau hace una crónica visual pambolera

El fotógrafo y documentalista Santiago Arau explora la importancia del juego y la democracia que hay en el futbol, a través de una crónica visual con dron que documenta desde el milenario juego de pelota de las culturas mesoamericanas de nuestro país hasta lo que se vive en las canchas llaneras, las cascaritas, los estadios profesionales y en la actual Copa FIFA.

El proyecto llamado Canchas inicia con la imagen de una pintura rupestre en la zona arqueológica Arroyo Seco, que data de hace siete mil años a.C., en la que aparece un jugador de pelota, y culminará con la foto que tome el próximo 5 de julio, día en el que la Selección Mexicana disputará con Inglaterra su pase a cuartos de final en el Estadio Azteca.

PELOTA DE HULE del juego de pelota ı Foto: Santiago Arau y SC

“Se cuenta el juego en este periodo de tiempo y todo lo que hay en su interior: qué es lo que estamos viendo desde una Copa del Mundo, los costos que tiene esto, cómo está lo más élite o lo más privilegiado, los mejores jugadores, las mejores instalaciones, contra lo que hay alrededor, lo que hay afuera del estadio, en Santa Úrsula, en Xochimilco, lo que hay en Milpa Alta, en Xochicalco, lo que hay en Guerrero y llegar a Acapulco. Me fui en línea directa hacia el sur”, compartió Santiago Arau en entrevista con La Razón.

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Las imágenes que ha tomado buscan abordar “la democracia del futbol y su importancia. Habla del juego más que del futbol y de un abanico de posibilidades que tiene este deporte. Desde el privilegio en las canchas más privilegiadas hasta las que están en los reclusorios o en zonas muy pobres”, comentó.

SE EXHIBE una figura femenina ı Foto: Santiago Arau y SC

El proyecto, que quedará reflejado en un libro de próxima publicación llamado Canchas, inicia con el juego de pelota y después retrata lo más contemporáneo, las canchas amateurs, las llaneras de tierra o que están en las montañas. Luego aborda lo semiprofesional, los estados profesionales que hay en el país, como las instalaciones de los Tiburones o la de los Alebrijes de Oaxaca hasta llegar a la Copa del Mundo con México como una de las tres sedes de esta edición.

Para Santiago Arau ha sido importante retratar lo que ocurre en las canchas, por lo que éstas simbolizan.

ZONA ARQUEOLÓGICA de Monte Albán, en Oaxaca. ı Foto: Santiago Arau y SC

“Es un proyecto que habla de canchas como una idea humana, donde la persona más pobre de este país o la persona más rica, dentro de este cuadro tienen la misma importancia. La cancha simboliza muchas cosas, como palabra en México tiene una potencia. Por lo general, es un espacio abierto, público. Es la importancia humana de tener el espacio de poder salir y de usarla, no solamente para hacer deporte, sino como un lugar de entretenimiento, un lugar político, de protesta, de eventos sociales, de conciertos, funerales, fiestas.

“Y lo puedes pensar a todas escalas. En el Estadio Azteca con el funeral de Chespirito o el concierto de U2 o el de Madonna. Lo puedes pensar en canchas, en lugares, en comunidades más pequeñas: el tianguis, el concierto, el partido llanero, la banda, el bautizo y el funeral”, explicó sobre las fotos que quedarán plasmadas en el libro Canchas que publicará en julio del próximo año.

VESTIGIOS en diálogo con las imágenes ı Foto: Santiago Arau y SC

La primera parte de este proyecto se exhibe en el Museo Nacional de Antropología en la exposición Tlachtli. Espacios del juego sagrado, que se inauguró ayer y estará hasta el 2 de agosto. Reúne 24 fotografías de distintos formatos de las 25 zonas arqueológicas que visitó Santiago Arau para retratar con su dron los juegos de pelota en sitios como Chichén Itzá, Paquimé, Toniná, Chalcatzingo, Tajín, Uxmal, Cantona o Xochicalco, entre otros más.

“Lo difícil es llegar a los lugares, agarrar carreteras, lograr la luz. Me viene a la cabeza la foto de Toniná, que es un amanecer en las selva y cuando llegamos estaba totalmente cubierto de neblina, o llegar con la luz a Tajín en la mañana. Sin embargo, fui muy afortunado, porque casi en ninguna zona tuve tuve problemas con la luz. Estamos viendo ahí el primer rayito de sol sobre la cancha de Tajín”, compartió.

Las fotos se complementan con 10 objetos arqueológicos, de los cuales destacan la escultura femenina La mujer que jugó el destino de los astros, proveniente de Álamo Temapache, Veracruz, “la cual testifica la relevancia social que podía alcanzar una mujer en la época prehispánica, no solo en cuestiones políticas, sino también como parte del ritual del juego de pelota”, detalló previo al recorrido Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal.

La titular de la dependencia destacó que con esta muestra se buscó mostrar “las tradiciones de los mexicanos y del juego de pelota y cómo ha trascendido”. Además de “salir más de esta visión comercial”.

Santiago Arau, afirmó, “suma una visión de la pelota con esta cosmovisión muy importante. Transforma esta pasión en una exposición más profunda, con otro mensaje mucho más simbólico que solamente la competencia y ganar. Involucra la cultura nacional prehispánica”.

La secretaria de Cultura también celebró reencontrarse con Santiago Arau, a quien conoció desde niño. La muestra fue organizada por la dependencia federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Me parece una feliz coincidencia encontrarme a Santiago. Nos conocimos de niños, yo si algo recuerdo de él es que todo el año jugaba futbol eh y era de los buenos”, dijo.