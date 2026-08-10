Javier Camarena: Me encanta cantar en español

Después de haber protagonizado una producción poco convencional de La flauta mágica, bajo la dirección de Rolando Villazón en el Festival Internacional de Santander, en España, el tenor Javier Camarena volvió a México para honrar sus raíces, pues reconoció en entrevista con La Razón: “Me encanta cantar en español”.

Formó parte del Festival del Mar este fin de semana en su natal Veracruz con el concierto Mar de Voces, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Xalapa y la agrupación Tlen Huicani, que valora desde su niñez.

El Dato: En mayo del próximo año cantará en la ópera Pescadores de perlas como parte de las conmemoraciones por el centenario de Alfredo Kraus en España.

“Un grupo que admiro desde que tenía como 10 años es Tlen Huicani. Desde hace años tuve el sueño y el deseo de colaborar con ellos, porque han llevado la música folclórica, el arpa jarocha, a escenarios internacionales”, expresó.

TE RECOMENDAMOS: Arturo García Bustos espera su lugar en la Rotonda de las Personas ilustres Arturo García Bustos espera su lugar en la Rotonda de las Personas ilustres

Un álbum que tiene entre sus favoritos de la agrupación es Latinoamericano, de 2003. “Tienen canciones, paraguayas, argentinas, chilenas, mexicanas. Lo valoro, me gusta mucho hasta la fecha”, compartió.

Apasionado de la música de su estado natal, Javier Camarena celebró las fusiones que se han hecho entre lo tradicional y lo contemporáneo, como ahora ocurre con el son jarocho.

“Las fusiones siempre son interesantes. Hablando, por ejemplo, del repertorio jarocho, una de las canciones más famosas que hay en todo el mundo es ‘La Bamba’, que ya desde los años 60 con Richie Valens se hizo más famosa y luego con la película. Son fusiones en las que se moderniza un estilo que es folclórico y totalmente tradicional. Mientras esto se haga con el mayor respeto, adelante”, expresó.

Su próxima parada será el 13 de agosto en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH), concierto gratuito en el que también compartirá escenario con la Orquesta Sinfónica de Xalapa.

Para el 30 de octubre volverá para un concierto con la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), en la Sala Nezahualcóyotl, que casi estará recién reabierta luego de haberse rehabilitado.

“Hacemos esta casi reinauguración de la Sala Nezahualcóyotl con un programa precioso. La primera parte dedicada a la ópera y la segunda a la zarzuela, que es un género que también disfruto mucho”, comentó.

El Tip: En el festival del Mar, en Coatzacoalcos, cantó “Perfume de Gardenias”, “Veracruz”, “Oración Caribe” y “Mujer Divina”. También interpretó sones y arias de óperas.

UN DEBUT LLENO DE RETOS. Acostumbrado a enfrentarse siempre a nuevos desafíos, Javier Camarena hará su debut en el rol de Pollione, de la ópera Norma, de Vincenzo Bellini, el 9 de abril de 2027 en el Teatro Real de Madrid, junto a la soprano Lisette Oropesa.

Adelantó que ofrecerá una interpretación menos oscura que la convencional. “Norma, fue pensada, hablando desde mi parte, como tenor, para una voz un poco más pesada, con una proyección y entrega mucho más oscura. Sin embargo, no deja de ser una ópera que la escribe y piensa un compositor belcantista. Se estará entregando una visión mucho más belcantista con menos peso musical, sin restarle dramatismo al libreto”, contó.

Reconoció que será “un reto interesante”. “Estoy en ese proceso de trabajar en las cosas que quiero variar dentro de la melodía para hacerlas más cómodas y que estén mucho más en la tesitura ligera y no en la pesada”.

Dijo que Lisette Oropesa no es una voz soprano dramática, sino más lírica, por lo que también ofrecerá una Norma distinta.

“Es una de las Normas más destacadas y excepcionales que tiene el panorama lírico hoy día”, resaltó el tenor.

Mientras se prepara para esta producción, otra de las presentaciones que le emociona es la Noche de Ópera con la soprano estadounidense Nadine Sierra en Vaduz, Liechtenstein. Interpretarán arias de Romeo y Julieta, La Traviata y Lucia di Lammermoor, entre otras más.

“Nadine es una artista que admiro profundamente. Este momento en el que se encuentra su carrera es de puro brillo. Tenemos una amistad fraternal y eso ayuda mucho en la complicidad y el trabajo sobre el escenario. Hay mucha confianza también. Para mí es un privilegio, porque la estaré oyendo cantar a mi lado”, externó Javier Camarena.

Concierto en la FILAH

Cuándo: 13 de agosto

Dónde: Museo Nacional de Antropología

Horario:

12:30 horas

Entrada libre