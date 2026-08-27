Olivier Mathieu y su desafío a la gravedad

LA COTIDIANIDAD de los transeúntes se vio interrumpida la tarde de ayer en las inmediaciones de Plaza Carso y el Museo Soumaya con el performance protagonizado por el bailarín francés Olivier Mathieu. En esta colaboración con la Yoann Bourgeois Art Company, reflejó la fragilidad, el fracaso y la necesidad de levantarse ante alguna caída.

A un costado del Museo Soumaya se colocó una escalera blanca y al lado una estructura del mismo color con un trampolín en el que el artista desafió las leyes de la gravedad y demostró su capacidad de control corporal. Convergieron el movimiento, la acrobacia, la arquitectura escénica y una profunda exploración de las fuerzas físicas que afectan al cuerpo: el equilibrio, la gravedad, la suspensión y también la caída.

Ante decenas de personas que esperaban el performance, además de oficinistas, trabajadores de la construcción y visitantes de la plaza que se unieron como espectadores, Olivier Mathieu subió a la estructura y comenzó a caer y levantarse con ayuda del trampolín. Su descenso era como ir hacia el abismo y su ascenso reflejaba la capacidad de resistir y volver.

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El Dato: EL PERFORMANCE fue parte de las actividades de Despertares. Es el primer montaje del espectáculo que se realiza en un espacio público

Hubo un momento en el que se sentó en la escalera, donde desde ahí comenzó a caer y levantarse, reflejando la fragilidad a la que estamos expuestos ante el fracaso, pero también la capacidad para ser resilientes y recuperarnos.

Las personas admiraban con asombro y preguntaban a su acompañante cómo lograba hacerlo. Un trabajador de la construcción miraba atento; niños lo señalaban emocionados y jalaban a sus padres para que se detuvieran a verlo.

Las expresiones del bailarín lograban transmitir todo tipo de emociones y rememorar aquellos momentos en que hemos sentido una caída al abismo, ya sea emocional o ante la enfermedad, por ejemplo.

En el último instante se vio a Olivier Mathieu caer con dramatismo en el suelo. El público se desbordó en aplausos y gritos de emoción ante la interpretación del artista, pues gracias a ésta pudieron salir del ajetreo y caos de la ciudad para admirar la belleza del movimiento. Uno de ellos fue el trabajador de la construcción, quien al final esbozó una sonrisa.

DESPERTARES

CUÁNDO: 29 de agosto

DÓNDE: Auditorio Nacional

HORARIO: 20:30 horas