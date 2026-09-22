Bruno Bichir cuestiona las injusticias en El canto de los grillos

El actor Bruno Bichir vuelve a la dirección teatral con El canto de los grillos, un texto “muy duro” que cuestiona ¿qué se hace cuando el pacto social para crear justicia no funciona? Parte de la historia de Catalina, una mujer que sabe quién se llevó a su hija y que, tras vivir la ineficacia de las autoridades, junto con otras mujeres, toma una decisión al límite. Está presente la venganza, el dolor, la justicia, la compasión y la sanación.

“La pregunta esencial es si el pacto social para crear justicia no funciona, ¿qué se hace entonces? ¿Se toma la justicia por propia mano? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Eso te libera de tu necesidad, de tu sed de justicia?, o ¿te da más ansiedad, hay desasosiego o hay culpa?”, compartió a La Razón Bruno Bichir, quien concibe la dirección teatral como la misión “de orquestar, crear un universo que transmita emociones y mueva fibras sensibles para provocar una reflexión”.

El Dato: EL MONTAJE cuenta con la dirección en dramaturgia corporal de Vivian Cruz y la composición musical de Luis Cardoso.

La puesta escrita por Valeria Fabbri se inspira libremente en Las justas, de Jaime Chabaud. Cuestiona también qué es la justicia finalmente.

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“La gran pregunta es exactamente a qué nos referimos con justicia. ¿Nos referimos a la venganza, a la pobreza, a una lección, a una paz interior que nos dé la seguridad de haber cumplido una misión? Todas esas preguntas se desatan”, comentó Bruno Bichir, quien consideró que cuando una sociedad decide hacer justicia por su propia mano “hay desequilibrio y caos”.

“Lo que importa es que nos organicemos como sociedad para encontrar equilibrios, certezas, otras formas de establecer justicia. Nunca es tarde. “Tenemos que redirigir todas nuestras formas, nuestras conductas desde el nacimiento hasta la muerte”, comentó.

Bruno Bichir reconoció que, si bien es un proceso que tardará mucho tiempo, el arte, especialmente el teatro, juega un papel importante.

“No es que ya no haya un punto de retorno, pues el teatro mismo abona a una sociedad para que no se evada el tema, para que constantemente esté en la mesa de trabajo, de las escuelas, de las casas. ¿Cómo le hacemos para enderezar el barco? ¿Cuánto va a tomar? ¿Quinientos años, 50, una generación? No importa el tiempo”, externó.

El director dijo que desde el teatro es importante reflexionar sobre los temas que se abordan en El canto de los grillos, como el tráfico de menores, la impunidad, la injusticia y el dolor.

“Desde mi trinchera, el amor y el arte sirven para que de entrada reflexionemos y seamos conscientes, mientras más conscientes seamos de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, seguramente habrá cambios sustanciales. Ése es mi punto de vista como director, de este proyecto, como creador, como artista. No aporto soluciones, pero sí preguntas importantes”, expresó.

El montaje cuenta con las actuaciones de Cecilia Tamayo, Paulina Soto Oliver, Susi Estrada, Jimena Guerra y Adriana Hernández. Se trata de una propuesta muy kinésica para “expresar el dolor, la angustia, la confusión y el desasosiego”, explicó. Además, se utilizan herramientas relacionadas con la física cuántica que tienen que ver con “los diversos paralelos y con los recuerdos, la memoria, la tristeza, superar el dolor y avanzar, perdonar incluso”.

El canto de los grillos se presenta todos los martes y miércoles hasta el 18 de noviembre en el Foro Shakespeare, en la Ciudad de México.

El canto de los grillos

Cuándo: hasta el 18 de noviembre

Dónde: Foro Shakespeare (Zamora 7, Condesa)

Horarios: martes y miércoles a las 20:00 horas

Localidades: $300