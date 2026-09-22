Inicia Feria Itinerante de la AEMI

CON EL FIN de poner en circulación a los libros de sellos que pocas veces encuentran espacios de distribución, ayer inició en la capital del país la primera Feria Itinerante AEMI con la participación de 17 proyectos que conforman la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes.

“Es tratar de poner nuestros libros en circulación en lo que esperamos las ferias grandes, como la FIL Guadalajara o la de Minería. La idea es que vaya pasando de sede en sede con los aliados que tenemos”, comentó a La Razón Marlene Zertuche, presidenta de la AEMI.

Esta primera edición es en la Librería Bonilla, donde desde ayer y hasta el 26 de septiembre se podrán adquirir libros de las editoriales que conforman la AEMI. Tendrán lugar algunas presentaciones de libros y charlas.

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“Estamos pensando en tener otra feria itinerante en Guadalajara, quizá en Zacatecas y en Chihuahua. La idea es que tengamos un stock, por lo menos en los estados en los que estamos, para ir acercando los sellos”, comentó.

Hoy las actividades continúan con la presentación del libro Ecos del silencio, de Íñigo Ayala, de la editorial Vaso Roto, y el conversatorio “Poesía-Documento. Biografías e historia en el cuerpo del poema”.

Durante los próximos días se presentarán Polvo, de Carlos Bortoni (Abismos Casa Editorial), y Parque de Ajedrez, de Odette Alonso (Typotaller). El viernes se reconocerá a Mantis Editores por sus 30 años.

Feria Itinerante AEMI

Cuándo: hasta el 26 de septiembre

Dónde: Librería Bonilla (Miguel Ángel de Quevedo 477, Coyoacán)