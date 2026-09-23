Salón de la Plástica Mexicana resurge con nueva sede y vocación artística

UN TALLER del Cencropam que se transformará en espacio de exhibición.

A casi 77 años de existencia, el Salón de la Plástica Mexicana se renueva con una nueva sede y la transformación de su vocación. Ya no será una galería para incentivar el mercado, sino una plataforma con espacios de exhibición y de apoyo a la profesionalización de jóvenes generaciones.

Así lo anunciaron ayer en conferencia de prensa, Gerardo Cedillo, coordinador Nacional de Artes Visuales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) e Isaac Torres, director del Salón de la Plástica Mexicana, quienes señalaron que a finales de diciembre esperan que se concrete la mudanza al Antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo, de donde todavía se está trasladando el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) a la Bodega Nacional de Arte, en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec.

El Tip: EL ESPACIO contará con un área de usos múltiples para asambleas de artistas y actividades educativas

“El Cencropam se encuentra mudándose a sus instalaciones en la Bodega Nacional de Arte. Prácticamente están a 90 por ciento de la mudanza. Una vez que se termine, iniciarán las adecuaciones del Antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo. Esperamos que la primera etapa pueda quedar a final de este año. Al ser un edificio histórico, va a requerir que la adecuación sea en distintas etapas”, detalló el coordinador Gerardo Cedillo.

“Este inmueble, al ser propiedad del INBAL, le da una certeza al Salón de la Plástica Mexicana de tener ya una sede permanente. Históricamente, había estado en distintas sedes. Ahora tendrá una permanencia en este inmueble, en el Centro Histórico, en un lugar privilegiado donde estará muy cerca de otros museos tanto de la Secretaría de Cultura, del INAH y del INBAL”, añadió.

La última sede, en Colima 196, colonia Roma Norte, implicó que el instituto no pudiera pagar la renta durante un año, lo cual puso en riesgo el espacio.

5 mdp es la inversión de este año para la renovación

La primera etapa consistirá en la transformación de lo que eran talleres de carpintería y embalaje del Cencropam, en salas de exposiciones. Para estas labores se requerirá una inversión de 3.5 millones de pesos, cantidad a la que se suma un millón y medio para la contratación del equipo de la programación inaugural, abundó.

El plan es duplicar los espacios de exhibición, al pasar de 100 metros lineales que tenía en el inmueble de Colima 196 a 200 metros lineales. Además, albergará el mural de Roberto Montenegro que estaba bajo el resguardo del Cencropam y lo podrá visitar el público.

En esta renovación del Salón de la Plástica Mexicana se modificarán los estatutos que rigen el espacio —el documento aún se trabaja—, además, transformarán las dinámicas y formas de operación. Incluirán un Centro de Documentación de los archivos que se han generado en sus casi 77 años de historia; e incorporarán a un curador y a una subdirección que contribuirá a la coordinación y operación.

“Poco a poco iremos creciendo y dotándole de mayores herramientas y fortaleciendo el músculo operativo de este espacio”, dijo Gerardo Cedillo.

Asimismo, los miembros actuales del Salón de la Plástica Mexicana serán honorarios y se reactivará la convocatoria Puertas Abiertas, cuyos integrantes cambiarán cada tres años; y se instaurará el Salón Bianual de la Plástica Mexicana.

DURANTE 32 años, el Salón de la Plástica Mexicana estuvo en la calle Colima 196, pero dejó ese espacio debido a que no se renovó el contrato de arrendamiento, por el adeudo de la renta que se tenía ı Foto: Especial

“Estos mecanismos de ingreso para nuevos miembros se darán a través de decisiones colegiadas, mediante jurados en los cuales el colectivo de artistas participa activamente, pero también la comunidad artística en general, así como jurados o investigadores y otros miembros para otorgar mecanismos de transparencia y equilibrar estos procesos”, dijo Isaac Torres.

“Este mecanismo de la convocatoria a puertas abiertas ha sido el histórico y, tras casi dos décadas de no emitirse, vamos a reactivarla en el contexto del 77 aniversario que se cumple en el mes de noviembre de este año”, añadió.

Para todos estos cambios está en diseño un nuevo presupuesto anual, acorde a las nuevas necesidades, se explicó, aunque no se dio una cifra aproximada de lo que se requerirá.

El coordinador y el director destacaron que en todas las decisiones han participado los integrantes del espacio.