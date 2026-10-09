Anne Carson, Nobel de Literatura por obra audaz e inventiva

La poeta canadiense Anne Carson (1950, Toronto) comía galletas, tomaba una taza de té y leía una edición de The London Review of Books, donde suele escribir. En su cocina de Reikiavik, Islandia, se disponía a barrer cuando recibió repetidas llamadas para anunciarle que era la ganadora del Premio Nobel de Literatura. No respondió y siguió con sus quehaceres; finalmente, su esposo la convenció y tomó el teléfono: “Creo que están todos locos” fue lo primero que expresó al saber la noticia del reconocimiento.

ANNE CARSON, en Estocolmo, Suecia, en 2015. ı Foto: AP

Contó cómo había comenzado su mañana y por qué no contestaba el teléfono. Anne Carson enseguida demostró que es una autora que no persigue el reconocimiento ni la fama. Cuando le preguntaron qué significaba ganar el Nobel de Literatura, respondió que sólo estaba pensando en formas de donar el dinero del galardón —12 millones de coronas, equivalentes a casi 1.2 millones de dólares—.

POR LA MAÑANA, las cuentas oficiales del Premio Nobel publicaron una foto de Anne Carson, quien se muestra sorprendida en su cocina en Reikiavik, Islandia. ı Foto: Especial

“Tenemos un amigo que necesita una casa y siempre donamos bastante a Médicos Sin Fronteras. Luego disfrutaremos de la tranquilidad”, compartió la poeta.

La Academia Sueca la distinguió por ser poseedora de una “obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

La institución sueca resaltó que la mayor parte de su producción literaria “se ha centrado en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de hallar nuevos significados. Ella misma ha señalado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra”.

Para Jeannette L. Clariond, fundadora de Vaso Roto y traductora de la autora canadiense, el Nobel de Literatura para Anne Carson “es uno de los premios más merecidos, más necesarios en el momento histórico en que se otorga”.

Eros dulce y amargo (1986) / Este libro se deriva de su tesis de doctorado. Explora el concepto griego de eros al tiempo que teje la poesía lírica, los diálogos platónicos y las ficciones. Se detiene en Nietzsche, Stendhal y Barthes. ı Foto: Especial

Conectada por Zoom con algunos periodistas mexicanos, Jeanne-tte L. Clariond destacó: “Anne Carson no creo que fuera una de esas voces que estuvieran anhelando el reconocimiento. No pertenece a sus rasgos caracterológicos este tipo de ambiciones, pero como su traductora y como poeta, es un acierto; es una voz necesaria de ser leída en estos momentos de la humanidad”.

Jeannette L. Clariond, quien descubrió la obra de la galardonada en 1999, ha sido la traductora de los ocho títulos que Vaso Roto ha publicado en español. Desde 2011, la editorial independiente ha acompañado la obra de Anne Carson en español con títulos como Decreación (2014), Nox (2018), Economía de lo que no se pierde (2022) y Norma Jeane Baker de Troya (2021).

Autobiografía de Rojo (1998) / Novela en verso en la que Anne Carson reimagina a Gerión como un adolescente gay. Se ha considerado uno de los mejores libros de poesía escritos en lengua inglesa. ı Foto: Especial

Adelantó que en la editorial Vaso Roto están por publicarse dos nuevos títulos de la poeta canadiense. “Son dos libros cuyos derechos acabamos de firmar hace una semana. Uno se llama Notes on Colonialism”, detalló.

“El segundo es el texto que escribe con respecto al Parkinson que la aqueja en este momento, lo que se puede y no se puede hacer con las manos”, añadió.

Nox (2010) / Obra que escribió después de la muerte de su hermano Michael. Una elegía en la que están fotos, fragmentos de cartas, dibujos y collages. Es una arqueología de la memoria personal y familiar. ı Foto: Especial

Jeannette L. Clariond resaltó que la obra de Anne Carson se caracteriza por su honestidad, autenticidad y economía. Además de ser una autora que ha sabido llegar a los jóvenes.

La traductora resaltó que Anne Carson entiende la economía en la escritura como lo hizo Simónides de Ceos. “Se responde que no despilfarremos las palabras, que hay que economizar en el lenguaje, porque cuando decimos algo tenemos que pensar qué es lo esencial: qué quiero decir y qué es lo que quiero transmitir”.

El Tip: EL PREMIO Nobel de Literatura se entregará el próximo 10 de diciembre en Estocolmo, Suecia.

Reconoció la manera en que la autora “dialoga con los clásicos, pero siempre de manera muy fresca”.

Contó que durante la visita de Anne Carson a Monterrey le preguntó cómo mantenía fresco a Ceos y ella le dijo: “Es fresco”. Entonces, continuó Jeannette L. Clariond, “entendí que ella es capaz de comprender la literatura antigua. ¿Para qué se vale de ellos? Para todo en su vida. Para entender el amor, el dolor”.

Tipos de agua: el Camino de Santiago / (2018) Ensayo a manera de diario de viaje donde la autora va anotando lo que del paisaje le parece notable, para trasladarlo a su interioridad. Un recorrido inicia en Saint-Jean-Pied-de-Port. ı Foto: Especial

Dijo que entiende tan claramente los clásicos que por ello escribió el texto “On Rosalía”, sobre el concierto de la gira LUX de la cantante española.

“¿Cómo es posible que Rosalía llene en 15 minutos, coliseos y teatros con 20 mil, 30 mil, 50 mil personas y nadie se haya cuestionado si verdaderamente hay en ella un misticismo real? Anne Carson lo escribió”.

Esos cruces entre los clásicos con historias contemporáneas y entre la poesía, el ensayo, la traducción y la crítica literaria se reflejan en libros como Autobiografía de Rojo, novela en verso en la que se inspira en el mito del monstruo alado Gerión; La belleza del marido: un ensayo narrativo en 29 tangos, en el que cuenta la historia de un matrimonio que se derrumba; Eros: Poética del deseo, en la que indaga en qué sucede cuando nos enamoramos y por qué el amor y el odio convergen, y Decreación.