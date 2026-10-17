Nicola Beller Carbone recorre facetas del deseo en el Cervantino

En Guanajuato, Guanajuato

La soprano y directora de escena alemana Nicola Beller Carbone hace un recorrido por tres estados del deseo en un recital interdisciplinario. Pone en el centro La voz humana, y alrededor de esta ópera, la poesía de Rainer Maria Rilke y Federico García Lorca, además de la música española de Joaquín Turina y Enrique Granados.

“Trazamos un recorrido a través del deseo en tres fases distintas. El nacimiento del deseo, la voz como el deseo consumado, el deseo pasional y, luego en la música española, el recuerdo del deseo”, explicó en entrevista con La Razón Nicola Beller Carbone, quien creó el recital interdisciplinario Del deseo a la voz especialmente para el Festival Internacional Cervantino.

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La soprano, quien estará acompañada al piano por Daniel Cruz, contó que el punto de partida es La voz humana, con música de Francis Poulenc y libreto en francés de Jean Cocteau. Aborda la pasión y el deseo desde la ruptura de una relación.

El Tip: La artista participó en el estreno en México de la ópera Un re in ascolto, de Luciano Berio, en 2025, como Venerdì.

“Es un texto llevado muy al extremo, muy pasional. Es sobre el momento de la ruptura, el cual es doloroso, en el que estamos muy frágiles y vulnerables. Este núcleo del programa lo hemos querido expandir hacia una parte precedente, la insinuación del deseo, de la pasión todavía muy críptica y simbolista para después, con la música de Granados y Turina, expresar una pasión que recuerda la muerte del amor”, detalló Nicola Beller Carbone durante la charla.

Para la soprano alemana, es un recital que exige un recorrido físico y emocional desafiante. “Primero con Schönberg se requiere una introspección mayor; es físicamente más quieto, menos expresivo a nivel gestual; mi gesto físico es más contenido, más insinuado”, dijo sobre el inicio del programa que comienza con el poema “Canción de amor”, del escritor Rainer Maria Rilke, e incluye piezas del compositor Arnold Schönberg.

En la pasión expresada al límite con La voz humana, la interpretación es más histriónica, explicó.

“Voy a actuar, a moverme, a usar incluso una pequeña utilería, unos teléfonos que me he traído”, señaló.

En la parte final recitará el poema “Casida II: Del llanto”, del Diván del Tamarit, una de las últimas obras escritas por Federico García Lorca. Además, interpretará temas de Joaquín Turina (Nunca olvida o Los dos miedos) y de Enrique Granados (Tonadillas y La maja dolorosa I, II y III).

“En la última parte voy más hacia el español profundo, casi como una danza en la que hay un lamento”, contó.

Del deseo a la voz, que se presenta hoy en el Templo de Marfil de Abajo a las 13:30 horas en Guanajuato, tiene otro reto: lograr que el piano genere una complicidad total con la intérprete alemana.

“El piano tiene que lograr una sensación orquestal que está llena de colores, de juegos, de ritmos que obviamente en el piano no son posibles. Todo es imaginativo, realmente”, compartió el pianista Daniel Cruz.

UNA DUPLA QUE SEGUIRÁ. La intérprete Nicola Beller Carbone y el músico mexicano Daniel Cruz seguirán colaborando; el próximo proyecto será con la Ópera de Bellas Artes en una nueva producción de La señora en su balcón, de Luis Sandi —ópera basada en un texto de Elena Garro—, y Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni. Ella será directora de escena y él asistente de dirección musical de Felipe Tristán.

“Dentro de poquísimo tiempo, en la Compañía Nacional de Ópera, he sido gentilísimamente invitada para dirigir escénicamente Cavalleria Rusticana, de Mascagni, y La señora en su balcón, de Luis Sandi, una ópera mexicana que no ha vuelto a presentarse desde su estreno en los años 60. Nuestra colaboración va más allá de este recital”, adelantó la soprano a La Razón.