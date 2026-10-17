Gratte Ciel refrenda la importancia de llevar el arte a las calles

En Guanajuato, Guanajuato

“Es muy político actuar en la calle. La parte viva, luminosa del ser humano está dentro de la olla de la calle”, dijo ayer Stéphane Girard, codirector de la compañía francesa Gratte Ciel, previo a la presentación de este fin de semana en el Festival Internacional Cervantino con RoZéO. Sus declaraciones toman relevancia en un momento en el que en Guanajuato capital los artistas se han manifestado para exigir su estancia en los espacios públicos y no ser excluidos de un encuentro que nació con los Entremeses Cervantinos, obras que tenían lugar en las plazas de la ciudad.

Stéphane Girard y Camille Beaumier, codirectores de Gratte Ciel, señalaron que no conciben el trabajo de la agrupación dentro de los teatros, pues las calles son el lugar donde pueden acercarse directamente con el público, incluso tomándolo por sorpresa al irrumpir en su vida cotidiana.

El Dato: La compañía francesa Gratte Ciel también presentó el espectáculo RoZéO durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024.

“La sociedad está dentro de la calle, la diversidad social está ahí. Es el único lugar donde las libertades están”, expresó Stéphane Girard, quien compartió que cuando era joven “quería quebrar físicamente los teatros. Tenía una rabia”. Explicó que ese enojo venía de no sentirse incluido en esos sitios. Justo el viernes en la noche en Guanajuato, artistas se manifestaron en las puertas del Teatro Juárez con música y cantos.

“El espacio público es gratis, es accesible y permite una relación directa con el público”, añadió Camille Beaumier.

Los artistas presentan el sábado y el domingo en el Cervantino el montaje RoZéO, en el que los cuerpos danzan en lo alto de mástiles; conjugan el circo contemporáneo. Es una obra en la que apelan a la contemplación y a la poética para conectar al público con la naturaleza; es la invitación a hacer una pausa en un mundo acelerado.

13 Años de trayectoria tiene la compañía fundada en Arlés

Stéphane Girard resaltó que obras como RoZéO son una de las maneras de ir a contracorriente de un mundo en el que observa la llegada al poder de la ultraderecha y del trumpismo.

“El primer combate es actuar piezas de sensibilidad en el mundo; decir que la única fuerza que queremos es la del amor. Es importante en un mundo de locura total en el que estamos hablando de trumpismo, de una guerra potencial en Europa; en Francia estamos muy preocupados por el ascenso de la derecha extrema”, expresó Girard.

El codirector compartió que le ha conmovido tanto ver que en países como la India y México, el público termina llorando al ver RoZéO. “Es una pieza que tiene una resonancia con los pueblos que todavía tienen un alma conectada.”

Sobre el proceso creativo, contó que la obra surgió durante la pandemia de Covid-19, por lo que quisieron apostar por hacer una parada en el tiempo para respirar y conectarnos con la naturaleza.

Dijo que la música compuesta por Pauline Frémeau juega un papel fundamental. Para crearla, la autora hizo una inmersión en la montaña, en el mar y cerca de volcanes. Lo que sintió está en lo que creó. “No regresó con el sonido de la naturaleza, sino con lo que ésta movió en ella; la música es una fuerza importante”, explicó.

La Gratte Ciel, que forma parte de la delegación del país invitado de honor, Francia, se presenta el sábado a las 12 y a las 19 horas, y el domingo 18, a las 12 y a las 16 horas, en la Plaza Allende, en Guanajuato.