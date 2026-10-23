Cierran la Biblioteca Vasconcelos por protesta del Sindicato de Cultura.

Integrantes de la Sección SC-DGB-III del Sindicato Nacional de Cultura (SINAC) cerraron las instalaciones de la Biblioteca Vasconcelos y las oficinas centrales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, ubicadas en Dinamarca 84, colonia Juárez, en la Ciudad de México.

Ante esta situación, la dependencia federal informó que mantiene abiertos los canales de diálogo para atender las demandas conforme a las disposiciones aplicables, reiterando el respeto a los derechos laborales y la facultad de los trabajadores para participar en actividades sindicales.

La Secretaría de Cultura detalló que se ha registrado un incremento del 97% en las solicitudes de tiempo para actividades sindicales por parte de la Sección SC-DGB-III en los últimos meses.

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La institución subrayó que estas peticiones deben sujetarse a las Condiciones Generales de Trabajo y considerar las guardias necesarias para garantizar la continuidad de los servicios públicos y la función sustantiva de la dependencia.

En el paquete de medidas para mejorar las condiciones laborales, la Secretaría de Cultura destacó la aplicación de una retabulación salarial del 13%, la cual atiende una demanda histórica de las organizaciones sindicales.

#BibliotecaVasconcelosInforma



La @cultura_mx informa el cierre de la Biblioteca Vasconcelos y oficinas centrales.



Reitera respeto a derechos laborales y disposición al diálogo para restablecer servicios y garantizar el acceso a la cultura. pic.twitter.com/YlohZSTSU5 — Biblio Vasconcelos (@VSCLS) October 23, 2026

Asimismo, la institución destinó una inversión de 14.5 millones de pesos para la rehabilitación de la Biblioteca Vasconcelos, sumado a los incrementos y beneficios otorgados mediante los acuerdos aplicables.

El cierre de las oficinas administrativas pone en riesgo diversos procesos institucionales, entre los que destaca el procesamiento y la gestión del pago de nómina de la totalidad de los trabajadores de la dependencia. De igual forma, la suspensión de actividades en la Biblioteca Vasconcelos interrumpe la atención al público y afecta el derecho de la ciudadanía a acceder a los servicios culturales.

La Secretaría de Cultura hizo un llamado a la Sección SC-DGB-III del SINAC para valorar los beneficios otorgados, respetar las normas vigentes y contribuir al restablecimiento de las operaciones. La dependencia enfatizó que el ejercicio de las garantías sindicales debe coexistir con la responsabilidad de asegurar el acceso a la cultura, la continuidad de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones administrativas.

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JVR