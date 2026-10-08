La belleza del marido, el ensayo poético de Anne Carson, ganadora del Nobel de Literatura

La poeta, ensayista y traductora Anne Carson fue galardonada este jueves con el Premio Noble de Literatura. Una de sus obras más reconocidas es La belleza del marido, el primer libro de la canadiense que se publicó en España.

La historia se centra en un matrimonio que está divorciándose entre lágrimas, deseo y drama. Es una obra considerada entre los 21 mejores libros del siglo XXI por Babelia,

Sinopsis de La belleza del marido

Penguin Libros describe en su sitio web el libro La belleza del marido:

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“La belleza del marido, el primer libro que se publica en España de la canadiense Anne Carson, es una de las más originales y turbadoras manifestaciones de la poesía de nuestros días. Subtitulado «un ensayo narrativo en 29 tangos», este libro inclasificable cuenta la historia de un matrimonio en torno a la idea de Keats «beauty is truth», belleza es verdad.

“A lo largo de estos 29 tangos -un tango, como el matrimonio, es algo que uno tiene que bailar hasta el final-, Anne Carson, considerada ya un clásico vivo de las letras anglosajonas, nos introduce en la historia íntima de un matrimonio que se desmorona.

“Iluminador, a menudo brutal, conmovedor y oscuramente divertido, este libro nos deslumbra con escenas, diálogos y reflexiones que ahondan en la más vieja de las preocupaciones poéticas -el amor- como si fuera la primera vez que se expresa”.

Anne Carson ı Foto: Editorial Lumen

¿Quién es Anne Carson?

Anne Carson nació en Toronto, Canadá, es una poeta canadiense en lengua inglesa, ensayista, traductora y profesora de literatura clásica y comparada en la Universidad de Michigan; tiene 76 años.

Actualmente vive en Nueva York y es considerada por la crítica literaria como la poeta viva más importante de las letras anglosajonas.

En su primer libro Eros (1986) desarrolla una meditación sobre el amor romántico y el deseo erótico. En 2001 publicó uno de sus libros más conocidos, La belleza del marido.

Ha sido galardonada con los premios Zbigniew Herbert International Literary Award, Haada Award y Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020. Este jueves le otorgaron el Premio Nobel de Literatura.

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