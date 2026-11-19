PIEZA de Frida que salió temporalmente del país. Es de la Colección Gelman.

LA CÁMARA de Diputados recibió una iniciativa de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para prohibir expresamente la exportación definitiva de monumentos artísticos e históricos, incluso aquellos que sean propiedad de particulares para proteger el patrimonio cultural y garantizar el derecho de la población a acceder y disfrutar de estos bienes.

La propuesta toma relevancia por el caso reciente de la obra de Frida Kahlo, Congreso de los pueblos por la paz, que se iba a subastar en Christie’s el martes pasado, pero la puja se frenó por la presión del colectivo Defendamos la Colección Gelman. Forma parte de una investigación en México y está por aclararse cuándo salió del país y en qué condiciones.

El documento, turnado a la Comisión de Cultura y Cinematografía, plantea reformar y adicionar disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con el propósito de dar certeza jurídica a las facultades del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y fortalecer la protección de las obras bajo su competencia.

EL DATO: PROPONE también cambios en los permisos para la reproducción de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos.

Entre los principales cambios, propone modificar el artículo 16 para establecer expresamente la prohibición de exportar de manera definitiva monumentos históricos y artísticos propiedad de particulares. Con ello, se busca incorporar a la ley una disposición que actualmente se contempla en el artículo 32 de su reglamento.

El documento argumenta que la salida definitiva de estas obras del territorio nacional impediría que las autoridades mexicanas continúen ejerciendo plenamente sus facultades de protección, conservación, supervisión y tutela sobre el patrimonio artístico e histórico.

Asimismo, sostiene que la pérdida de cualquiera de estos bienes no sólo afecta a sus propietarios o poseedores, sino a la colectividad, al limitar de manera irreparable el ejercicio del derecho humano de acceso a la cultura y al disfrute de los bienes.

DeRápido

ROMPE RÉCORD. Luego de que los herederos involucrados en la obra Castaños en flor, de Van Gogh, llegaran a un acuerdo, la pieza batió récord al vendarse en una subasta de Sotheby’s, en más de 190 millones de dólares. El artista lo pintó días previos antes de su muerte en el año 1890.