700 años de Tenochtitlan: ¿por qué historiadores critican la conmemoración?

Este jueves el Gobierno Federal conmemora los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, una efeméride que historiadores y antropólogos rechazan ya que consideran que no hay una fecha exacta sobre este hecho.

El arqueólogo y antropólogo, Eduardo Matos Moctezuma, una de las voces con mayor autoridad para sobre el tema se ha manifestado en contra de las conmemoraciones por los 700 años de la fundación de Tenochtitlan.

“Estoy en contra de esa manipulación, concretamente con varios aspectos; por ejemplo, sin base alguna se menciona que 1321 es la fundación de Tenochtitlan, ellos según dicen, ocurrió hace 700 años, de lo cual no hay ninguna fuente que lo indique así”, señaló Matos Moctezuma, en abril pasado, durante una entrevista con La Razón.

De acuerdo con Matos Moctezuma, “el mayor número de registros escritos del siglo XVI indican que esto ocurrió hacia 1325, lo otro es una especulación de tipo político porque lo que se quiere es que haya una coincidencia entre 1321; 1521, la toma de Tenochtitlan y Tlatelolco; 1821, la Independencia y 2021, eso es francamente deleznable”, apuntó.

Felipe Leal, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, también se ha pronunciado al respecto: “Es muy polémico, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma no está muy de acuerdo con esta osada concepción de festejar esta efeméride, porque no coinciden los hechos ni las fechas. No hay las evidencias, queremos que se arme la discusión, siempre enriquece”, apuntó.

AG