Alondra de la Parra cuestiona estereotipo del director de orquesta

La célebre artista Alondra de la Parra está en desacuerdo con el estereotipo del director de orquesta que ha perdurado por siglos, un líder que ordena, impone y al cual se debe temer, por ese motivo siempre ha apostado por “vivir la música como una fantasía”.

De ese arquetipo se burla en el espectáculo The Silence of Sound, en el que conjuga la danza, el teatro, el clown y la música clásica, al tiempo que presenta a un personaje que vive un profundo viaje interior, algunas veces gratificante y otras tormentoso.

“El personaje de la directora de orquesta, pero sobre todo, el director, que es el molde que ha existido en los últimos años, décadas y siglos, es un personaje al que no se le permitía mucho y sigue sin permitirse ser niño, asombrarse, jugar, expresarse de manera individual. Hay todas estas expectativas del maestro, que tiene que ser formal, omnipotente, ese liderazgo tan arcaico, que es el que manda, el que impone”, dijo ayer en conferencia virtual Alondra de la Parra.

Por ese motivo, la directora de orquesta siempre se ha propuesto “estar siempre conectada con esa niña, vivir la música como una fantasía, vivir con personajes, estar al servicio de la orquesta. Se representa eso, nos burlamos un poco ese estereotipo del director arcaico, presentamos conflictos que tienen que ver con la líder mujer, lo hemos vivido y hay líderes que lo viven, se tocan esos temas de una manera sutil”, comentó.

La directora junto con Gabriela Muñoz, “Chula The Clown”, después del éxito que tuvieron con The Silence of Sound regresan a México con este espectáculo al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, de la capital del país, del 21 al 31 de marzo.

El montaje, que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la batuta de Alondra de la Parra, tiene como personaje principal a una mujer, interpretada por “Chula the Clown”, quien trata de encontrarse consigo misma viviendo todo tipo de experiencias, desde enamorarse y desenamorarse hasta sentir soledad o sentimientos que la abruman, todo en una especie de mundo de fantasía en el que en ocasiones un destello emula los sonidos que salen de los instrumentos, la orquesta parece estar bajo un inmenso mar, que ella explora o trata de dirigir una orquesta.

“Es un personaje que aparece en la inmensidad de la música, en las texturas orquestales, se encuentra así misma, ve su relación consigo misma y la comunidad.

“Es un viaje interno y externo que todos hemos tenido, con el que todos nos podemos identificar. Es un proyecto para todos, tratamos de conectar con el niño interior que tenemos y volverle a dar vida a esa ilusión, a esas preguntas desde una perspectiva adulta”, detalló Alondra de la Parra.

Después de haber recorrido distintas ciudades como Berlín y de su estreno en México en 2022, Gabriela Muñoz comentó que su personaje ha ido evolucionando.

“Es un personaje que es una extensión de quien soy, lo cree hace mucho tiempo, pero Alondra lo puso en este contexto musical con matices nuevos, siempre he pensado que la evolución del personaje al ser una extremidad mía va cambiando como yo a lo largo de la vida, la música me llega desde otro lugar, las experiencias son otras, sin duda, el hecho de que no sea con diálogos ni comunicación me lleva a tener que estar muy presente con la gente, entonces no hay aburrimiento, porque todas las noches hay nuevas personas, al romper la cuarta pared, acercarme, jugar con ellas”, indicó.

Muñoz también celebró que la música clásica se saque del contexto sobrio habitual, porque al final todas las personas pueden conectar con ésta.

“Todo mundo siente, es música al final, poder llevar de la mano a cualquier persona a que se vuelva parte de esta narrativa, es todo un reto que cada función tengo muy presente”, dijo.

El espectáculo, que próximamente se espera que llegue a ciudades como París y Madrid, incluye música de compositores como Bartók, Stravinsky, Prokofiev y Massenet, entre otros más. Además Gabriela Muñoz interactúa con los asistentes para romper la cuarta pared.