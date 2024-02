Dhalia de la Cerda entre las finalistas del Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve.

La escritora mexicana Dhalia de la Cerda (Aguascalientes, 1985) integra la lista de las 5 finalistas de la Octava Edición del Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve convocado por la firma vinicultora Denominación de Origen Ribera del Duero y la Editorial Páginas de Espuma. “El jurado seleccionó cinco obras dotadas de una calidad excelente y por una marcada vocación internacional, reflejada en la diversidad geográfica con manuscritos enviados por narradoras de Perú, Argentina, México, España y Uruguay”, detalla un comunicado de la editorial española.

Los libros que llegan a la recta final --entre un significativo número de manuscritos presentados, que en esta convocatoria llegó a una cifra récord—son Medea me ayudó a abortar, de Dahlia de la Cerda (México), Un nombre para tu isla, de Katya Adaui (Perú), La madre, el trabajo, la muerte, el amor, de Magalí Etchebarne (Argentina), No se van a ordenar solas las cosas, de Nuria Labari (España) y Una mujer de su época, de Fernanda Trías (Uruguay).

Dahlia de la Cerda es autora de Desde los zulos (2023) y del cotizado y popular volumen de cuentos Perras de Reserva (2022), el cual se convirtió en un fenómeno literario por el recibimiento entusiasta de los lectores. Con cinco reimpresiones está considerado un libro de culto dentro de la literatura mexicana contemporánea. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, turco, polaco y griego. En 2019, se alzó con el Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2019.

“Estoy gratamente sorprendida, no esperaba llegar a ser finalista. Si mi libro es el ganador me sentiré muy halagada, es un certamen que han ganado otros escritores mexicanos como Antonio Ortuño y Guadalupe Nettel. Por las normativas del concurso, no puedo dar detalles de la trama del cuaderno; pero, aseguro que son relatos que van a despertar el interés de muchos lectores”, expresó en breve conversación telefónica con La Razón, la codirectora de la colectiva feminista Morras Help Morras.

Las cuatro restantes narradoras seleccionadas están avaladas por una destacada trayectoria. Katya Adaui (Lima, 1977), autora de las novelas Quiénes somos ahora y Nunca sabré lo que entiendo y, asimismo, de los libros de cuentos Geografía de la oscuridad (Premio Nacional de Literatura 2023 de Perú), Aquí hay icebergs (traducido al inglés por Charco Press) y Algo se nos ha escapado.

Magalí Etchebarne (Buenos Aires, 1983) forma parte de las antologías Historias de mujeres infieles (Emecé, 2008), El amor y otros cuentos (2011), El tiempo fue hecho para ser desperdiciado (2012). Su libro de cuentos Los mejores días (2019) y el poemario Cómo cocinar un lobo (2023) han sido elogiados por la crítica especializada.

Nuria Labari (Santander, 1979), autora de Los borrachos de mi vida (ganador del VII Premio de Narrativa de Caja Madrid, 2008). Ha publicado las novelas Cosas que brillan cuando están rotas (2016), La mejor madre del mundo (2019)) y El último hombre blanco (2023). Fernanda Trías (Montevideo, Uruguay, 1976), autora de las novelas Cuaderno para un solo ojo (2000), La azotea (2001), La ciudad invencible (2015) y Mugre rosa (2020) -- seleccionado por el New York Times en español como uno de los mejores diez libros del año y Premio de Literatura Sor Juna Inés de la Cruz 2021 de la FIL de Guadalajara.

El Premio Internacional Ribera del Duero 2024 anunciará el próximo mes de marzo a la ganadora, quien seguirá los pasos de la narradora boliviana Liliana Colanzi, quien fue premiada por Ustedes brillan en lo oscuro en el año 2022.

