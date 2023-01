Alondra de la Parra reúne a grandes de la música y la danza

Durante 10 días, la célebre directora de orquesta mexicana, Alondra de la Parra, reúne a grandes de la música, la danza y el clown en la segunda edición del Festival Paax, donde se darán cita el clarinetista cubano Paquito D’Rivera, el bailarín estadounidense Robert Fairchild, el coreógrafo Christopher Wheeldon, la chelista que actuó en la película Tár nominada al Oscar, Sophie Kauer, y el pianista francés Thomas Enhco, por mencionar algunos.

De la Parra, directora artística del Festival Paax, señaló que uno de los primeros cambios en esta nueva edición del encuentro celebrado en el Caribe mexicano será que durará más días, del 29 de junio al 8 de julio del 2023, periodo en que se presentarán artistas de 20 países. Además de la incorporación de una nueva serie dedicada a la música de cámara con Aleksey Igudesman, Matías Piñeira, Edicson Ruiz, Leo Rondón, Rolando Fernández, Sacha Rattle y Gili Schwarzman.

Olivia Chindamo cantará el próximo 6 de julio.

“El primer año del Festival Paax fue una osadía y algo realmente memorable, difícil de duplicar y de seguir. El nivel que establecimos en la primera edición fue tan alto que fue un reto gigantesco para mí y mi equipo hacer un festival aún más impactante, pero sí, va a ser más grande y mejor todavía”, aseguró ayer la directora de orquesta, en conferencia de prensa virtual.

Otras figuras que se darán cita serán la cantante australiana Olivia Chindamo; el guitarrista brasileño, Yamandu Costa; el violinista venezolano, Alexis Cárdenas; y Omar Massa, bandoneonista argentino. Además de la pianista mexicana María Hanneman, quien interpretará el Concierto No. 23, de Mozart.

Omar Massa participa el 4 de julio con Yamandu Costa.

“Es un concierto muy robusto, con carácter, muy hermoso, para mí es de los más bonitos que compuso Mozart, siento que va a ser una experiencia increíble y de las mejores”, expresó la joven pianista.

La Orquesta Imposible, conformada por destacados solistas internacionales, regresará en esta edición con una serie de conciertos que incluyen piezas de Gershwin, Dvorak, Copland, Ginastera, Tchaikovsky, así como obras de Paquito D’Rivera (El viaje), Yamandu Costa y Omar Massa. Especialmente para el encuentro se comisionó una obra a la compositora israelí Gili Schwartzman, con coreografía del japonés Yoshihisa Arai.

El programa incluye una serie de Dark Side, donde los artistas se unen para realizar diversas exploraciones musicales, este año participarán Paquito D’Rivera, Leo Rondón y el ensamble Los Pitutos, formado en Alemania en 2015, pero enfocado en la música latinoamericana.

La chelista Sophie Kauer tocará el 30 de junio.

“Será una noche de latin jazz, será una noche inolvidable”, aseguró De la Parra sobre la Dark Side encabezada por Paquito D’ Rivera.

Por su parte, el clarinetista apuntó que está entusiasmado de participar por primera vez en el festival. “Parte de la música del jazz es la improvisación, nunca sabes lo que va a pasar, ni siquiera si te van a pagar, creo que va a ser una noche muy bonita no sólo del latin jazz sino del jazz. Es una aventura nueva y, como las demás, va a ser muy divertida”, dijo.

La danza tendrá un papel importante, bajo la dirección artística del coreógrafo residente, Christopher Wheeldon, ganador de dos premios Tony, quien programó obras como un fragmento de su galardonado musical An American in Paris con Robbie Fairchild, bailarín nominado a un Tony. También contará con la participación de bailarines principales del New York City Ballet y del Joffrey Ballet quienes interpretarán los ballets The Two of Us, con música de Joni Mitchell y la voz de Olivia Chindamo; y el Grand Pas de Deux de Tchaikovsky.

Thomas Enhco se presenta el 8 de julio, al cierre del festival. Foto

“Quisimos enfocarnos en los jóvenes bailarines mexicanos que están ascendiendo a las filas de algunas de las grandes compañías del mundo haciéndose un nombre”, explicó Wheeldon. Los intérpretes nacionales son Juan Pablo Castro Cuevas y Anaís Bueno.

El festival contará también con la presencia de la artista performativa mexicana Gabriela Muñoz “Chula the clown”, con su espectáculo Perhaps, Perhaps… Quizás. Además, el pintor alemán Maximilian Magnus será el artista plástico en residencia durante la edición 2023 del encuentro.