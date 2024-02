Ana Sofía González aborda remordimiento en su novela debut

La docente y arquitecta Ana Sofía González debuta como novelista con No matarás (Alfaguara, 2023), una fábula que el destacado escritor Guillermo Arriaga ha calificado como “Una reflexión profunda sobre las consecuencias emocionales de nuestros actos”. Itinerario por los espacios de la culpa, la violencia y el abandono. Narración que conduce a los lectores a escenas de un crimen y sus consecuencias.

La protagonista, Alejandra, adolescente miembro de una familia disfuncional de clase alta, enfrenta las secuelas del abandono de su madre en convivencia con un padre estricto e indolente; pero, su vida cambia de sentido al defender a su nana, Vicky, en los instantes en que es violentada por Juan Pablo, el lavacoches del condominio lujoso donde viven. Se produce un vuelco de emociones en la joven después del asesinato cometido para salvar a la entrañable trabajadora doméstica, quien la ha cuidado desde niña tras el abandono de la madre.

“He escrito una novela que explora en los lazos afectivos. Alejandra es muy cercana a su nana Vicky, quien prácticamente ha sido su madre, la ha cuidado desde la infancia. Pero, el crimen la lleva a muchas preguntas. Vicky sabe que el padre de Alejandra va a protegerla, sabe que el señor tiene amistades influyentes entre políticos y empresarios poderosos. El dinero puede interceder ante la justicia: la jovencita nunca pisará la cárcel. Cuestión que la conmina a reflexionar sobre la culpa y los remordimientos”, expresó en conversación con La Razón, Ana Sofía González.

¿Narración estructurada a partir de un coro de voces alternadas? Así es: tres personajes dan testimonio de los hechos y, asimismo, de las circunstancias que rodean sus vidas. Alejandra en primera persona describe las relaciones con el padre y el abandono de la madre. Juan Pablo, también en primera persona, narra los episodios como lavacoches y sus vínculos con los residentes del condominio. Una tercera persona narrativa se sumerge en los avatares de la vida de Vicky.

¿Una historia de culpas y remordimientos? Apelo a la conformación de diferentes ejes de la culpa: secuelas emocionales del crimen que desencadena el relato, los gestos de Alejandra ante el abandono de su madre y los actos agresivos del padre. La culpa y el remordimiento acechan a los personajes constantemente. El sentimiento de culpa es como un eco latente, que golpea adentro: no es fácil convivir con ella.

¿Personajes cercanos a experiencias suyas? Intenté que fueran criaturas de carne y hueso, creíbles y vinculados con gestualidades humanas. Todos los personajes de la novela están referidos y relacionados con personas cercanas a mí o de amigos. He conocido a mucha gente, me gusta observar rasgos, actitudes, reacciones: construyo los personajes a partir de ese acervo de las impresiones que guardo de esas personas con quienes me relaciono.

¿Cómo fue la faena de estructurar la historia? Tres años de trabajo entre investigaciones y la redacción del texto. Primero trabajé en un borrador inicial, la conformación de los perfiles de los personajes y después me aboqué a reescribirlo todo, tachar, corregir, haciendo ajuste y revisando los tiempos y escenarios en busca de la veracidad.

¿Novela debut avalada por Guillermo Arriaga? Tuve el privilegio de que él supiera de mi novela desde muy temprano. Los editores interesados en la publicación se la compartieron, la leyó, le gustó mucho y la avaló. Estoy muy agradecida.

