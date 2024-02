Arnaldo Coen sorprende en Zona Maco

El artista plástico Arnaldo Coen a sus 83 años sigue explorando y tomando riesgos creativos, prueba de ello es Que abre otro misterio, la primera escultura de un torso femenino que concibe a gran escala y que ayer sorprendió a los asistentes de la feria de arte Zona Maco, que se quedaban observando esta representación fuerte y contundente de la mujer en la que están presentes las influencias del surrealismo. Una figura que a él mismo lo asombró, confesó en entrevista con La Razón.

“Es exactamente lo que busco, esa reacción de sorpresa es lo que me gusta, porque yo mismo me dejo sorprender a la hora de producir mis obras. En general tengo a veces una idea determinada para algo, en este caso el torso femenino es una idea preconcebida, pero esta vez quise que me dejara sorprender, porque no me esperaba eso en la escala, fue asombroso verlo en esa dimensión, es una experiencia muy diferente a los de tamaño natural”, comentó Arnaldo Coen, quien pertenece a la Generación de la Ruptura.

El artista compartió que esta pieza la creó porque planea una exposición de gran formato, una especie de jardín escultórico, pero quiso aprovechar el 20 aniversario de Zona Maco, la feria más importante en Latinoamérica, para presentarla.

El artista, ayer en la LS/Galería, en Zona Maco, durante la charla con La Razón. Foto: Armando Armenta, La Razón

Contó que tomó como punto de partida una de las piezas que ya tenía, pero recurrió a la escultura y a la tradición de hacer primero un yeso para tener un molde. “Pensé que podía tomar diferentes materiales y diferentes experiencias también en gran formato, espero que en el transcurso del tiempo me sigan sorprendiendo los torsos”, dijo el artista.

Arnaldo Coen desde finales de la década de los años 60 ha explorado con los torsos femeninos, tanto en dibujos, pinturas e incluso haciendo body paint.

“Siempre me ha gustado experimentar con el torso en tamaño natural, haciendo la silueta de diferentes maneras, era lo que pensaba que le iba a dar identidad a mi obra, que podía manejarlo como quisiera, que podría trabajar como un pintor abstracto, como un surrealista o expresionista”, explicó.

Riopresa, 2024, de Emilio Chapela, de la galería neoyorquina Henrique Faria; Sphére Rouge 360, de Julio Le Parc, de la galería de la CDMX, RGR.. Foto: Armando Armenta, La Razón

Comentó que también ha explorado con maniquíes que intervenía o con siluetas en tercera dimensión; pero ahora quiso apostar por algo diferente. “Quería hacer algo grandioso, entonces dije ‘voy a hacer un torso que ahora me sobrepase a mí’, pensé por qué me limito al tamaño del cuerpo, quise experimentar con un gran formato”, finalizó.

Forma acapara las miradas

En esta edición de aniversario de Zona Maco, FORMA también atrajo a los visitantes en el Centro Citibanamex. En los pasillos de la feria se colocaron 17 instalaciones monumentales para celebrar las dos décadas del encuentro que en su primera jornada lució repleto de visitantes que miraban con curiosidad las piezas.

Una de las obras que más llamó la atención fue Sphére Rouge 360, de Julio Le Parc, de la Galería RGR. Una instalación roja compuesta de cuadros suspendidos con hilo del nylon, que al observar desde diferentes ángulos brindaba distintas experiencias. Fue de las más fotografiadas y donde el público se tomó numerosas selfies.

También está Riopesa, 2024, de Emilio Chapela, de la galería neoyorquina Henrique Faria, la bandera de una nación que se convierte en río y una presa al mismo tiempo. Con esta pieza el creador sugiere un “gran espectáculo” y “una tragedia”, se detalló.

Preemptive forms, 2023, de Gabriel Kuri de la galería Kurimanzutto, con sede en NY y CDMX; La ciudad sin fin, de 1961, de Mathias Goeritz, que presenta La Caja Negra, de Madrid. Foto: Armando Armenta, La Razón

Otra pieza es Preemtive forms, 2023, de Gabriel Kuri, de la galería Kurimanzutto, compuesta de dos rocas que sostienen dos estructuras de metal circulares en rojo y amarillo. Plantea una obra concebida en una hoja de cálculo de Excel.

Se encuentra La ciudad sin fin, de 1961, de Mathias Goeritz, que presenta La Caja Negra. En esta pieza icónica el creador de las Torres de Ciudad Satélite y el Museo Experimental El Eco planteó una propuesta utópica para una ciudad infinita donde la arquitectura y el arte se conjuntan a través de lo que denominó “arquitectura emocional”.

Una obra que acaparó las miradas de los asistentes y favorita para tomarse selfies fue Camino (2024), de Osvaldo González, de la Galleria Continua. Una instalación que se asemeja a un túnel iluminado, pero que al entrar, el espectador puede apreciar el efecto visual que se crea con la cinta canela.