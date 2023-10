Arte chicano, de la marginación a los grandes museos

En Guanajuato, Guanajuato

El arte chicano ha pasado de la marginación a convertirse en parte del canon estadounidense, ejemplo de ello fue la primera exposición CARA (Chicano Art: Resistance and Affirmation), que se organizó en los años 90 y reflejó a este movimiento que no se representaba en los museos de aquella época, tres décadas después se evoca en el Cervantino con una muestra que reúne 54 obras.

Se trata de piezas de 29 artistas que originalmente participaron en la exposición CARA, las cuales son “un excelente vehículo para que los mexicanos nos conozcan, porque habla de nuestras vidas, luchas históricas, lo que hemos pensado, a quienes amamos”, afirmó a La Razón Eduardo Díaz, director del Museo Nacional del Latino-estadounidense de la Institución Smithsonian.

La muestra In Your Face: Chicano Art After CARA, que se presenta en el Museo Casa del Conde Rul, en la ciudad de Guanajuato hasta el próximo mes de febrero del 2024, reúne obras de 1985 al presente, en las que están símbolos como la Virgen de Guadalupe, la muerte, reinterpretaciones de elementos de la época prehispánica o de la poeta Sor Juana Inés de la Cruz.

Volador, Salvador Vega, 1993 Foto: Cortesía Colección de Arte AltaMed

Los artistas que participaron, entre éstos Carlos Almaraz, César A. Martínez, Barbara Carrasco, David Botello, Frank Romero y Viviana Paredes, jugaron un rol importante en la reivindicación de este arte.

“Ahora los jóvenes chicanos están en otra onda, en temas como el cambio climático, la lucha por la justicia ambiental, del feminismo, el derecho a votar, más reflexión sobre género, los temas han cambiado, pero todavía hay mucho que hacer”, comentó.

Desafortunadamente ha habido una desconexión, no nos entienden que somos pochos, que no hablamos muy bien el español, que no celebramos las tradiciones mexicanas...

Eduardo Díaz, Director del Museo Nacional del Latino-estadounidense

En la exhibición el público puede admirar la obra de Esther Hernández llamada Sun Mad, en la que hizo un mordaz ataque a los pesticidas que envenenaron a los trabajadores agrícolas en la industria de la uva de California; y Ángel Baby, de Teddy Sandoval, por ejemplo.

“Los chicanos de los años iniciales luchaban por sus derechos, siguen luchando, eso desafortunadamente no cambió tanto, pero creo que ahora hay más oportunidades para los artistas”, afirmó en entrevista con este diario Susana Smith-Bautista, curadora de la exposición y de la Colección de Arte AltaMed.

El guadalupano, Delilah Montoya, 1999. Foto: Cortesía Colección de Arte AltaMed

EL SUEÑO DE UN NUEVO MUSEO. Actualmente el Museo Nacional del Latino-estadounidense no cuenta con una sede formal, se encuentra en una sede provisional esperando que el Congreso del país vecino derogue una ley que impide la construcción de un nuevo recinto de este tipo en el Paseo Nacional, en Washington.

“No existe en el sentido físico de la palabra, sí tenemos una galería, el museo está de aquí a 10 o 15 años, seguimos coleccionando. No queríamos esperar, si no pasan la ley seguimos con la galería, la diseñamos como si fuera un micromuseo”, dijo Díaz.