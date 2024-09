Arturo Chacón-Cruz: Puccini es casi un compañero de viaje

En sus 25 años de carrera, el tenor sonorense Arturo Chacón-Cruz (1977) considera a Puccini “casi un compañero de viaje”, pues desde sus inicios hasta ahora no hay año en que no interprete tres o cuatro obras del compositor, por eso le resulta emocionante honrarlo a 100 años de su muerte con una gala en la que incluirá desde las arias más conocidas hasta aquellas que pocas veces se presentan, para ofrecer al público esa manera moderna de “escribir y ver el mundo” que tuvo el autor de Tosca y que ha hecho que su obra “siga vigente” en nuestros días.

“Puccini no escribía con la intención de enseñar técnica de composición o estilos, iba a contar historias, es un narrador musical que te lleva de la mano. Te hace olvidar que estás en una obra cantada y te hace sentir como si te la estuvieran diciendo a ti en persona”, dijo a La Razón sobre el artista italiano a quien le dedica la gala Puccini en su mundo, el 29 de septiembre en la Sala Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario, a las 18:00 horas, acompañado por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata.

Iniciará con “Torna ai felici di”, de Le Villi, la primera ópera que escribió el compositor cuando tenía 18 años. Además, incluirá “Nessun dorma”, de Turandot; “Recondita armonia”, de Tosca; y “Addio fiorito asil”, de Madama Butterfly, entre otras.

“La primera ópera que escribió tiene un aria muy difícil que es hermosa, si se la pones a un estudiante recién graduado de la academia de canto, a lo mejor termina sin voz un par de semanitas, porque tiene retos técnicos importantes. También vamos a tener las arias más conocidas de Tosca, Madama Butterfly, Turandot, Manon Lescaut, además, estamos poniendo obras de los compositores de su época que influenció”, resaltó Arturo Chacón-Cruz.

El recital, que forma parte del Festival Cultura UNAM 2024, será también la oportunidad de apreciar algunas de las composiciones en las que Puccini les dio un papel importante a las mujeres, adelantándose a su tiempo.

“Verdi hizo personajes fuertes de mujeres, con mucha personalidad, protagonismo, pero Puccini fue más allá, les dio el protagonismo de que guiaran la acción. En el bel canto las reinas tienen mucha personalidad y vida, arias hermosas, pero las historias van cambiando por acciones de los hombres, mientras que Puccini hace que sean las mujeres, en Tosca, ella es la que mata al malo, ¿cuándo habías visto esto? Hace más de 150 años veía como el mundo está ahora, por eso su obra está vigente”, destacó.

Con este concierto, Arturo Chacón-Cruz espera deleitar a los conocedores de la ópera, pero también atraer al público joven, algo que siempre se ha propuesto.

“Lo que hago y lo que canto lo realizo de una manera muy personal y coloquial, no le pongo demasiada salsa a los tacos, voy a lo que voy, comparto el sentimiento puro, no vengo a decirte ‘siente como yo’, digo, ‘aquí está lo que hizo el compositor, aquí están las palabras, haz lo que quieras’. La gente nueva o allegada a la ópera va a disfrutar mucho de esta oportunidad de escuchar a Puccini, escuchar a su servidor, que tengo cinco años sin cantar en un concierto en México y he tenido mucho crecimiento artístico, personal, puedo compartir mi trabajo con el público en México con mucha más entrega, más amor”, dijo.

Consideró que esta vuelta a su tierra natal, después de haber conquistado desde La Scala de Milán hasta el Carnegie Hall de Nueva York, se da en el mejor momento de su carrera.

“Han sido mis años de madurez en los que mi cuerpo está listo para cantar los papeles difíciles, mi voz está en plenitud”, dijo Arturo Chacón-Cruz.