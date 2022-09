Aura García-Junco presenta alegoría de las desapariciones en México

Aura García-Junco (Ciudad de México, 1988), narradora, traductora y ensayista. Colaboradora en revistas culturales y estudiosa de literatura clásica y medieval. Ha publicado la novela Anticitera, artefacto dentado (2019) y el ensayo El día que aprendí que no sé amar (2021). La prestigiosa revista Granta la incluyó en el año 2021 en la lista de los 25 mejores narradores jóvenes de la lengua española.

Mar de piedra (Seix Barral, 2022), segunda incursión novelística de Aura García-Junco: Ciudad de México, año 2025. La concurrida avenida Madero está atestada de estatuas de hombres, mujeres y niños desaparecidos: escenario umbroso, la realidad de las desapariciones es algo común. La gente transita por esta calle para encontrarse y rendir tributo a las efigies de roca de amigos, parientes y conocidos.

Sofía, una profesora universitaria; Luciano, un ser decepcionado y alcohólico; y Ana, una joven que ha sufrido muchas formas de violencia, protagonizan esta pasmosa alegoría. La desaparición de Eloísa —pareja de Sofía— ocurrida hace algunos años, y que aparece entre las estatuas, será la eventualidad que vincula los actos de estos tres personajes.

“Empecé a escribir esta novela en el año 2016, todavía no había publicado Anticitera, artefacto dentado; requerí seis años para concluirla. Recuerdo que emprendí todo sin un esquema, sin una guía e incluso, sin un objetivo definitivo. Todo se fue revelando en el proceso de la escritura, fui descubriendo los elementos de la trama de estas ‘desapariciones petrificadas’, cuestión que me obligó a reescribir constantemente. De momento, aquello tomó forma y cuerpo propio, aquí la pongo a consideración de los lectores”, precisó en entrevista con La Razón Aura García-Junco, quien fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas.

Sofía, Luciano y Ana están marcados por una abrumadora soledad que les impide relacionarse socialmente. Seres heridos: Sofía sufre la desaparición de su pareja, Luciano lucha con el alcoholismo y Ana ha sido víctima de violación Aura García-Junco, Escritora

Pero, ¿había alguna motivación particular para sentarse a escribir? Recuerdo que tenía en la cabeza la imagen primera de un hombre y una mujer que conversaban con una estatua. Me llama mucho la atención los móais, esas estatuas monolíticas humanoides ubicadas en la isla de Pascua, Chile. Todo eso me daba vuelta en la cabeza, quizás me senté a escribir con esas premisas.

¿Y los mattangs que han atrapado a los habitantes de la ciudad? Son mapas polinesios de las aguas del tiempo elaborados con fibras de coco, los cuales revelan el destino de quien sepa leerlo. Una especie de cartas astrales que se han propagado por toda la ciudad y los capitalinos le rinden culto casi religioso.

¿Obsesión suya, evidente ya en la novela Anticitera, de proyectar su atisbo narrativo a otros contextos y vincularlos con lo mexicano? Esa exploración con lo alejado, con otros entornos culturales, me conmina, me estimula también, a realizar una exploración de la cultura mexicana.

¿Escenas lésbicas entre Sofía y Ulani, elucidadas de manera muy sensorial? Fragmentos que reescribí muchas veces para no transitar por los lugares comunes que a veces pueden aparecer en las descripciones sexuales entre mujeres.

¿Influjo de Sebald en la inclusión de elementos gráficos en la progresión narrativa? Sí, me fascina añadirle una franja de ‘extensión visual’ al texto, evidente en Anticitera, artefacto dentado con aquellos diagramas. En Mar de piedra quise darles un sentido tridimensional a los espacios de la narración.

¿El dato del año 2025 en la novela: provocación o distopía? Dato provocativo. La realidad actual de México arropa la narración.

