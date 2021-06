Ballet de Amalia Hernández alista gala en Bellas Artes con cubrebocas y caretas

A casi 60 años de que el Ballet Folklórico de Amalia Hernández hizo del Palacio de Bellas Artes su sede permanente y a 13 meses de confinamiento por la pandemia de Covid-19, la compañía alista su regreso con una gala que se distinguirá por un riguroso protocolo sanitario que incluirá ver por primera vez a sus bailarines con caretas y cubrebocas, un programa reducido y máximo 12 parejas por número para garantizar la sana distancia. Una función que promete emocionar al público, como antes de la crisis sanitaria.

“Bailar con cubrebocas y careta tiene un grado de dificultad muy alto; sin embargo, hemos ensayado con estos cuidados de manera presencial, aunque complica no solamente el movimiento y la respiración, porque es un esfuerzo importante, hemos entrenado de esta manera para asegurarnos que, mientras no esté todo mundo vacunado, no tengamos ninguna posibilidad de contagios”, detalló a La Razón Salvador López, director general del Ballet Folklórico de Amalia Hernández.

Otras medidas que se implementarán es que los músicos nunca tendrán contacto con los bailarines.

“Hay un protocolo muy definido del Palacio de Bellas Artes, no podemos tener más de 30 artistas simultáneos en el escenario y una serie de medidas de circulación en camerinos, protocolos de ingresos. Se está reduciendo el número de bailarines, para dar un ejemplo, en Jalisco teníamos 20 parejas y ahora tendremos sólo 12, serán menos, pero no en detrimento del nivel artístico. Los músicos no conviven con los bailarines, tocarán solos y dejan de estar en escena”, compartió López.

Tras bambalinas los integrantes de la agrupación también van a extremar precauciones; por ejemplo, habrá mayor tiempo para cambios de vestuario y tocados.

Los bailarines de la compañía, quienes durante el confinamiento estuvieron entrenando en línea, han vuelto a los ensayos presenciales, donde también siguen todos los protocolos sanitarios.

Ha sido un proceso muy largo, complicado, a pesar de que hemos sumado medidas muy importantes para prevenir cualquier situación de contagios. No solamente la presentación del ballet, sino la reapertura del Palacio de Bellas Artes, es un mensaje muy importante de la reactivación de las artes escénicas. Los artistas y el público están con un enorme entusiasmo de regresar Salvador López, Director general de la compañía

“Hemos hecho ensayos con grupos reducidos, no más de 10 personas en un salón de clase, tomamos un filtro mucho más estricto que el usual: revisamos la oxigenación, la temperatura y monitoreamos a todos para ver cómo va su salud. Nada más tenemos un ensayo a la semana presencial, lo que permite ventilar los salones”, destacó.

La función, que será el próximo 16 de junio a las 20:00 horas, incluye números como Azteca, Guerrero-Guerrero, La Revolución, Fiesta Tlacotalpan, La danza del venado, El Floreo y Fiesta en Jalisco. También se presentarán los días 20, 23, 27 y 30 del mismo mes.

vuelta y adaptación. El director general del Ballet Folklórico de Amalia Hernández adelantó que si todo sigue avanzando en términos de vacunación y baja de contagios de Covid, prevén presentarse en algunas entidades del interior de la República en septiembre, así como mantener la tradicional gala Navidades por México en el Castillo de Chapultepec, en diciembre. A partir del 20 de enero de 2022 contemplan el inicio de una gira, de alrededor de tres meses, por Estados Unidos.

“Es evidente que no solamente las compañías de danza y organizaciones independientes, las gubernamentales hemos padecido una severa problemática financiera; a través de la escuela hemos continuado con las clases, manteniendo la plantilla de los maestros, y de alguna manera solventamos los gastos fijos del ballet. Hemos tenido una estrategia financiera que nos ha permitido ayudar a los integrantes del ballet de manera permanente, hemos comercializado videos, conferencias, una serie de actividades, hicimos un buen plan y hemos podido llegar en buen estado”, compartió.