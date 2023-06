Ballet llega a la Marcha del Orgullo LGBT+

Por primera vez en el concierto de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ del Zócalo, un espectáculo de ballet será el encargado de iniciar las actividades. Men in tutus, producción del Ballet EloElle de Nueva York tomará el escenario para que el público disfrute de un show que rompe estereotipos de este arte: se verá a hombres en zapatillas de puntas haciendo roles que generalmente hacen las mujeres y a bailarines con cuerpos no hegemónicos. Además, no se seguirá ningún protocolo propio de este tipo de funciones: estarán permitidas las risas, las carcajadas, los gritos y los aplausos.

“Más allá de ser una compañía de danza queremos crear todo un movimiento en el que podamos llevar estos mensajes, poder estar en el evento más representativo de la comunidad Pride, como aliado, es extraordinario. Va a ser la primera vez que se presenta ballet en este concierto, hacemos historia”, destacó en entrevista con La Razón el mexicano Tonatiuh Gómez, director ejecutivo de Men in tutus y primer bailarín del Ballet de San Diego, en Estados Unidos.

La gente puede gritar, aplaudir, carcajearse, es interesante ver esa reacción del público, lo disfruto mucho. No es fácil, no puedes hacer ballet comedia sino eres un bailarín de danza clásica, es un reto bien cañón, es romper esta barrera entre la audiencia y la historia que estás contando

Tonatiuh Gómez

Director ejecutivo

Destacó que es importante llevar a otros públicos el ballet y democratizarlo. “Yo decía por qué no nos presentamos en un estadio, espacios donde generalmente el ballet no se presenta, es romper también un estereotipo de que sólo se presenta en escenarios de lujo para personas de cierto estatus, es llevarla a otros estratos, a gente que no se acerca a verlo, tenerlo en escenarios masivos es con ese fin, romper con ese molde, que el ballet se democratice”, añadió.

Men in tutus es una propuesta que reúne las famosas obras del ballet clásico y moderno, como Go For Barocco, La muerte del cisne, Grand Pas de Deux y Pas de Trois de Las odaliscas (ambas del ballet El corsario), y el segundo acto de El lago de los cisnes, pero con un toque de comedia en el que los bailarines tienen la misión de provocar las risas de los espectadores. Se presenta este sábado en el escenario del Zócalo.

“Uno de los estereotipos que se rompen del molde es que los hombres se suben a las zapatillas de puntas, generalmente sólo es para las mujeres, el hombre sólo es para cargar, girar, saltar, y la mujer es más delicada, al hacer esto rompemos con estereotipos hasta de género, con aspectos del ballet como aplaudir, generalmente no se hacen esos sonidos, sólo se actúa o interpreta.

Trae un mensaje de diversidad también, rompe con esta idea de los bailarines delgados, de 1.80, de cierto color de piel, estatura, aquí cada bailarín tiene una personalidad diferente, su propio estilo, hay diferentes cuerpos, sin juzgar, es aprovechar las fortalezas de sus talentos”, apuntó el también creador de la Fundación Tonatiuh Gómez, a través de la cual impulsa proyectos y hace llegar este arte en comunidades con altos índices de marginación.

El elenco está formado por los bailarines principales: Iván Félix (primer bailarín mexicano en ejercer el ballet-comedia profesional e internacionalmente), Jhonatan Méndez, Tonatiuh Gómez, Moisés Carrada, Walter Battistini, Víctor Gil y Karim Raziel.

Para Tonatiuh Gómez, hacer comedia es disfrutar el ballet de otra manera y es más retador, porque además de tener una técnica impecable los bailarines tienen que tener la capacidad de hacer reír al público.