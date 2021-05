Bob Dylan llega a sus 80 años como un compositor al nivel de cualquier poeta

El compositor, cantante, guitarrista, armonicista y Premio Nobel de Literatura 2016 cumple 80 años este lunes 24 de mayo. Robert Allen Zimmerman, trovador-poeta originario de Minnesota: Bob Dylan, el cantautor más axiomático e influyente del siglo XX, sino también, arquetipo del artista que no ‘acepta’ y aparentemente, le interesa muy poco que lo califiquen como “portavoz de una generación”, llega en total plenitud a los espacios iniciales de la duración octogenaria.

Compositor de impresionables y humanas coplas amparadas por argumentos líricos de valores literarios del mismo nivel de cualquier poeta o narrador, su legado ha revolucionado la canción popular en las dispensas del folk, blues, country, góspel afroestadounidense, balada sajona, rock y la música de revista-opereta: “The Times They Are A-Changin’”, “Mr. Tambourine Man”, “Just Like a Woman”, “Lay, Lady, Lay”, “Like a Rolling Stone”, “Forever Young”, “Hurricane”, “Not Dark Yet”, “Make You Feel My Love”, “Melancholy Mood”, “Come Rain Or Come Shine”, “Mississippi”...

Dylan tiene el estado de un icono. Su influencia en la cultura contemporánea es profunda y es objeto de un flujo constante

de análisis literario y musical Academia Sueca

Figura protagonista de la lucha por los derechos civiles del sector afroestadounidense y del movimiento antibélico: semilla de la contracultura de los años 60. Seis décadas de aquellos tiempos delirantes, el autor de “Skylark” sigue en la lidia, se reinventa en cada concierto y se da el lujo de no acusar recibo a la Academia Sueca tras ser galardonado con el Nobel de Literatura en 2016. Dylan reencarna a Walt Whitman, susurra con sonrisa sardónica: “Soy inmenso, contengo multitudes”.

Circulan en librerías dos volúmenes concluyentes, Letras completas (Malpaso Ediciones, 2017): todos los versos escritos hasta 2012 por Bob Dylan como arbotantes líricos de sus tonadas; y Tarántula (Malpaso Ediciones, 2017), la única novela del intérprete de “All The Way”, la cual dio a conocer en 1966: ‘Relato-canción’ en tonalidades rockeras en una suerte de crónica de los éxodos, ambientes y tramas que siempre lo han obsesionado.

“La letra es tan importante como la música” declaró Dylan en 1965; sin embargo en 1968 decía que “Sólo importa la música que sostiene la letra”. En 1978 concluye: “Ante todo me considero un poeta”. Quien haya seguido la cronología musical (discos, conciertos) de Dylan sabe que en su profusa obra los textos subrayan las disposiciones en los sentidos melódicos, rítmicos y armónicos. Sus letras tienen valor expresivo más allá de las proporciones melodiosas.

“Vagando desde el salvaje Oeste / Dejé los lugares que más quiero / Creía haber pasado por altibajos / Hasta que llegué a Nueva York /Gente que baja a la tierra / Edificios que suben al cielo” (“Talkin’ New York”); “Les cantaré una canción, no será muy larga / Sobre un anciano que nunca hizo mal / Cómo murió nadie lo sabe / Lo encontraron un día tirado en la calle” (“Man On The Street”); “Te esperé cuando estaba medio enfermo / Sí, te esperé cuando me odiabas / Te esperé en el tráfico congelado / Cuando tenía otros sitios adonde ir / ¿Esta noche dónde estás, dulce Marie?” (“Absolutely Sweet Marie”): basten estas referencias para saber que estamos ante un juglar que juega con el don de la profecía, la arrogancia de la predicación y las prácticas del pícaro “sin camino de vuelta”.

Letras completas, Bob Dylan Foto: Especial

Letras completas

Autor: Bob Dylan

Género: Poesía

Tarántula, Bob Dylan Foto: Especial

Tarántula

Autor: Bob Dylan

Género: Novela

Editorial: Malpaso

Dylan es un poeta de alusiones bíblicas, motes, galimatías, laudos, reiteraciones y juegos verbales: “Hallé a un niñito junto a un poni muerto / Hallé a un hombre blanco que paseaba un perro negro / Hallé a una joven con el cuerpo encendido / Hallé a una niña que me dio un arco iris / Hallé a un hombre herido por el amor / Hallé a otro hombre herido por el odio” (“A Hard Rain’s A-Gonna Fall”).

Letras completas: posibilidad de adentrarse en el cosmos dylaniano de citas, crónicas e insinuaciones de un infinito imaginario poético. Alegorías singulares, proverbios, épica, ironía e idiolecto de recóndito humanismo: “Omnívora mirada”, según Diego Manrique. “Me desperté por la mañana / En mis calcetines había ranas / Tu mamá está escondida / Dentro de la nevera / Tu papá entra llevando / Una máscara de Napoleón / Y Luego me preguntas por qué no vivo aquí / Cariño, ¿no te basta?”

Universo musical



Aquí algunos de sus materiales más destacados.

The Freewheelin’ Bob Dylan, 1963 Foto: HA.com

The Freewheelin’ Bob Dylan

Año: 1963 Un disco que sorprendió a los integrantes de The Beatles. El tema “Blowin’ in the Wind” se convirtió en un himno en los años 60.

Bringing It All Back Home Foto: Especial

Bringing It All Back Home

Año: 1965 Se ha señalado que con este álbum el artista revolucionó la música popular.

Highway 61 Revisited Foto: Especial

Highway 61 Revisited

Año: 1965 Uno de los más influyen tes del siglo XX, con jugó el rock con compo siciones literarias.

Oh Mercy Foto: Especial

Oh Mercy

Año: 1989 Con este material volvió tras dos álbumes que tuvieron malos resultados comerciales.

Rough and Rowdy Ways Foto: Especial