Cantante Iraida Noriega y el pianista Abraham Barrera abren el Festival JazzBook 2024.

La vocalista Iraida Noriega y el pianista Abraham Barrera iniciaron ayer, en la librería Elena Garro del FCE, los conciertos del Festival JazzBook 2024 en un despliegue sonoro que forma parte del proyecto Bonituras que versiona en tiempo de jazz algunas de las canciones emblemáticas del repertorio latinoamericano. Piano, verso y voz: ausencias, añoranzas, candores, sombras y desconsuelos en las guarniciones del amor.

La velada inició con los acordes de Barrera dibujando los tornasoles de “Los amorosos”, poema de Jaime Sabines que Noriega musicalizó con un ropaje melódico delicado y sublime: “Los amorosos callan; / el amor es el silencio más fino”. Las notas retozaron sobre una cadencia de insaciable seducción: “los amorosos locos/ no encuentran... buscan”. Iraida pregona las treguas por el lago de la noche: Abraham desnuda la fruta madura del deseo.

Y de momento, la palabra tentadora en un bolero filin de la cubana Marta Valdés que Iraida enuncia con reposo silbante mientras el piano nombra el sortilegio: “Palabras, quisiste con palabras engañarme /fingiendo comprender mis sentimientos / fingiendo que tenías corazón”. La voz de Iraida enrojece la ruta: Abraham gira sobre el soplo del instante.

Tiempo ascendente en los ribetes de las estaciones abreviadas por los conformes entretejidos en las modulaciones de Iraida en complicidad con un concertino que sabe glosar con sinuosidades todos los asomos que derivan de las improntas del jazz.

Recital que retomó algunas piezas del álbum Luminosa que Iraida y Abraham grabaron en 2018: “Luz en tus ojos”, “Ausencia”, “Fruta madura”, Manzana eterna”, “Curva del camino” y “Destiempo”: musicalizaciones de estrofas de Pessoa, Octavio Paz, Gioconda Belli, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges. Fabulación literaria cercada por paisajes melódicos, rítmicos y armónicos en que la perpetuidad se desboca gracias a los olores del eco que sólo la plegaria del jazz resucita de la sombra.

Vaya inicio de una fiesta en que los adjetivos convergen con las incidencias del fervor. “Canto, y la emoción me desnuda y también me abriga. Ha sido un honor que me hayan invitado a inaugurar este encuentro jazzístico-literario, he venido acompañada de un pianista que sabe alumbrar mi peregrinaje por la canción. Abraham Barrera encarna luz y atraviesa los misterios de la ensoñación para entregarnos un universo sonoro de celebraciones radiantes”, dijo anoche a La Razón Iraida Noriega, tras la ovación final del público que abarrotó el Centro Cultural Elena Garro.

El Festival JazzBook arriba a su undécima edición por iniciativa del Centro Cultural y Gastronómico El Convite con apoyo del Fondo de Cultura Económica (FCE). El próximo miércoles 11 de septiembre toca el turno al historiador, periodista, ensayista, narrador, poeta y músico Alain Derbez, quien ofrecerá una gala instrumental en la librería Octavio Paz a las 19:00 horas, que incluye una emisión especial de poesía combinada con banjo, percusiones y saxofón.

