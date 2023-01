Carlos Aguirre vuelve a la fotografía, pero desde la experimentación

Cuando el artista Carlos Aguirre (Acapulco, México, 1948) tenía 30 años presentó una exposición sobre la Revolución Mexicana en el Museo de Arte Moderno, un colega ya de gran trayectoria le comentó: “Ya tienes una temática, un lenguaje y un material, ahora tu compromiso es llevarlo hasta las últimas consecuencias”, palabras que lejos de aliviarlo le produjeron escalofríos, porque le aterrorizó la idea de hacer lo mismo el resto de su vida, enseguida sintió una necesidad de seguir explorando otros conceptos, tópicos, materiales y soportes. El cambio, se podría decir, es la esencia de su labor creativa.

Manteniendo esa línea, en la pandemia decidió volver a la fotografía, a la cual se dedicó los primeros tres años de haberse graduado de la universidad; sin embargo, quiso explorar con distintos materiales: madera, algodón, imanes, por ejemplo. Crear composiciones fuera de lo convencional: imágenes tridimensionales en las que conjuga diversas fotos que tomó de nopales, magueyes, arena o construcciones arquitectónicas.

Una de las obras que forman parte de la exhibición. .

Las piezas las presenta en la exposición OBRAreciente, que se inauguró este fin de semana en la Galería 526, del Seminario de Cultura Mexicana. Reúne 30 obras y una instalación con video.

“Ahora tengo la ventaja de la fotografía digital, la puedes aterrizar en muchísimos materiales y obras. Es seguir experimentando y buscar cuál es tu límite, ha sido divertido, me doy cuenta lo limitado que era en aquel tiempo la fotografía, tenías que usar rollos, no podías modificar, tenías que trabajar muchísimo en el laboratorio, había reglas muy estrictas de cómo tenía que ser una foto, eso para mí ya quedó en el siglo pasado, entonces ahora tengo la libertad y el único límite es el que yo tenga o pueda tener con mi propio trabajo”, expresó Carlos Aguirre en entrevista con La Razón.

Con su propuesta espera propiciar que más artistas apuesten a la experimentación, pues no concibe cómo incluso desde la academia se siguen enseñando prácticas del pasado. “Es animar a que la gente experimente, trate de encontrar caminos nuevos, doy clases en la UAM Xochimilco, en la carrera de Diseño y todavía hay maestros que apelan a la fotografía análoga cuando ya es algo muy viejo. Sería interesante que las personas que vinieran a la muestra me dijeran ‘estoy de acuerdo contigo o no’, que vayan con una mirada crítica, muchas personas me decían que esto no es fotografía, porque siguen instaladas en el siglo pasado”, reflexionó el artista cuya obra abarca el dibujo, la pintura, la escultura, la instalación y fotografía.

En sus piezas, Carlos Aguirre conjuga elementos de la arquitectura. .

Carlos Aguirre ve con preocupación que en el ámbito de las artes visuales hay creadores que se han casado con cierta temática o concepto.

“Personas que ya murieron, como José Luis Cuevas, hacía la misma pieza todo el tiempo, puedo nombrar muchos más, dices, ¿no se aburrían? Creo que siempre es seguir experimentando, explorando, conceptualizando alguna idea nueva, pensar cómo llevarla a cabo”, apuntó Aguirre.

Retomar la fotografía, pero buscando una nueva exploración y experimentación, agregó, le ha permitido ver que las posibilidades son infinitas.

“Descubrí una serie de plantas exóticas, nací en Acapulco, estaba más cercano a las plantas tropicales, ver magueyes y nopales me atrajo mucho, porque empecé a trabajar con ese tipo de plantas, por otro lado está la tierra, la arena, todo eso era diferente, algo nuevo”, contó.

El artista Carlos Aguirre seguirá trabajando con la fotografía y, como es su costumbre, en una próxima muestra, lo más seguro es que platique sobre otro concepto que ha trabajado, porque como bien dice: “Cada vez encuentras caminos nuevos”.

