¿Quién es Carolina Sanín y por qué Editorial Almadía le quitó contratos?

Carolina Sanín, escritora, actriz y docente, reveló el sábado pasado que la editorial Almadía le quitó contratos por sus expresiones sobre las identidades trans, los cuales han sido calificados de transfobicos.

“Quiero contarles que Almadía, después de haber comprado y pagado por los derechos de mis libros ‘Somos luces abismales’ y ‘Tu cruz en el cielo desierto’ para México, me hizo saber hoy que no los publicará debido a mis cuestionamientos a la política identitaria, mis interrogantes con respecto al dogma de género y mis pronunciamientos sobre el borrado de las mujeres)”, dio a conocer la autora el sábado pasado.

La rescisión de su contrato ocurrió días después de que publicara un monólogo en el que varios de sus comentarios han sido considerados transfobicos: “Ese ser mujer etéreo, espiritual estaría menoscabando la libertad de las mujeres de ser no ese ser esencialmente femenino sino cualquier cosa que queramos ser”.

Además afirmó: “¿Por qué los poderes están tan del lado del transactivismo?, tanto el poder corporativo como mucho de los poderes nacionales de Occidente. ¿Será porque se trata de que los hombres lo tengan todo? Los hombres ya tenían el mundo, sólo no tenían el ser mujer, que es lo que les faltaba. Se trata de un camuflaje del patriarcado (…) Entre las personas que nos atacan a las feministas y que defienden al transactivismo, hay un montón de hombres machistas y eso también debería hacer saltar nuestras alarmas”.

La autora aseguró que ya le habían pagado un anticipo y señaló que se trataba “de cancelación de la persona, de eliminación de la persona”.

La decisión de la editorial se da en un contexto en el cual en México las mujeres transexuales son las que viven un mayor nivel de desigualdad y son más discriminadas, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Además, nuestro país es el segundo en América con más crímenes contra personas trans, de acuerdo con el Observatorio de Personas Trans Asesinadas y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la expectativa de las personas transgénero en México es de 35 años.

Tras el hecho internautas recordado distintos comentarios que Sanín ha hecho con respecto a las mujeres trans: “Dentro de no mucho tiempo, tan pronto como perfeccionen los trasplantes de útero a hombres, organizarán el exterminio de las mujeres (hembras humanas, es decir, nacidas con vagina y útero). Es el próximo holocausto. Lo sé con certeza y me vale que me digan loca”, escribió hace dos años.

¿Quién es Carolina Sanín?

Carolina Sanín es escritora, columnista, actriz y docente colombiana con ciudadanía española. Es autora de las novelas “Todo en otra parte”, “Los niños” y “Tu cruz en el desierto”.

En los últimos años ha sido criticada por sus comentarios sobre las identidades trans. En 2017 causó controversia con su columna “El mundo sin mujeres”, la periodista Catalina Ruz-Navarro calificó las afirmaciones de Sanín como peligrosas.

Comunidad dividida

Luego de que Carolina Sanín dio a conocer que le habían cancelado los contratos internautas se pronunciaron a favor y en contra. Una de ellas fue la escritora Margo Glantz, quien salió en su defensa: “La quiero, respeto y admito aunque a veces no concuerde con todas sus ideas: toda editorial tiene la opción de aceptar o no los textos que convenga a su catálogo. Pero cancelar un contrato por corrección política mal entendida me parece intolerante”.

Mientras que David Adrián García expresó: “Sólo para dejar claro algo, quienes se están solidarizando con Carolina Sanín no sólo están apoyando posturas transfobicas sino también posturas que trivializan el holocausto. Y esto no es ninguna coincidencia, es parte del mismo discurso”.

La periodista Irma Gallo comentó: Habiendo escuchado los argumentos de Carolina Sanín, creo que Almadía tiene todo el derecho de cancelar un contrato editorial con alguien que piensa de esa manera. No entiendo a la gente transfóbica y me duele especialmente cuando son mujeres que se dicen feministas”.

En contraparte María Rivera escribió: “El acto de censura cometido en México por la editorial Almadía contra la escritora colombiana es un forma de reprimenda ejemplar destinada a amedrentar al resto de las mujeres intelectuales que se atrevan a ejercer su derecho a la libre expresión y a la crítica”.

