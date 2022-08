Margo Glantz: Uno de mis anhelos, ser reconocida con el Cervantes

Por la calidad de su obra pionera, que abrió el camino a las generaciones posteriores de escritoras y escritores iberoamericanos, así como por su contribución indeleble a las letras y su inteligencia poética, el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2022 —instaurado en memoria del escritor mexicano, autor de Aura, avala el trabajo de quienes enriquecen la literatura universal desde las letras hispánicas— fue otorgado a Margo Glantz (Ciudad de México, 1930).

“Margo Glantz ha inaugurado nuevas rutas para la creación y la crítica, y mantiene una rotunda vigencia literaria e intelectual que confirma, una vez más, la centralidad del quehacer literario”, determinó el jurado (María Fernanda Ampuero, Liliana Weinberg, David Huerta, Pedro Ángel Palou y Diamela Eltit). La escritora, académica, crítica y tuitera mexicana se convierte en la tercera mujer en recibir este galardón, secundada por Luisa Valenzuela (2019) y Diamela Eltit (2020); los otros recompensados han sido Mario Vargas Llosa (2012), Sergio Ramírez (2014), Eduardo Lizalde (2016) y Luis Goytisolo (2018).

“Es bueno saber que hay personas que me consideran como alguien valioso con una obra literaria que vale la pena. Los premios son aleatorios, se lo pudieron haber dado a otro creador literario. Me siento halagada de recibirlo e integrar la nómina de los ganadores conformada por grandes escritores como Goytisolo, Vargas Llosa, Luisa Valenzuela, Lizalde o Sergio Ramírez”, precisó en entrevista con La Razón, Margo Glantz, también miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.

¿Aspira usted al Premio Cervantes? No lo niego, es uno de mis anhelos: ser reconocida con el Cervantes. He estudiado su obra, soy lectora ferviente de El Quijote. Sí, me gustaría que me lo dieran.

¿Nace usted en México por ‘casualidad’? Sería fantástico poder elegir el lugar de nacimiento. Nací en el popular barrio de La Merced de la Ciudad de México. Soy hija de un matrimonio ucraniano-judío que emigra a México en los años 20 del siglo pasado, huyendo del estalinismo. Mis padres se establecen aquí, tengo la suerte de haber nacido en este país.

¿Comienza usted a publicar a los 47 años? No, yo he sido responsable de eso, por no especificar. Publico mi primer libro de ficción en 1977, Las mil y una calorías, novela dietética. Pero, ya tenía muchos textos publicados: ensayos, artículos y comentarios en revistas, periódicos y suplementos literarios. Se me conocía hasta esa fecha como académica, no como escritora de ficción. Sin embargo, no establezco diferencias entre un texto ensayístico y la ficción.

La ensayista, en la sala de su casa, el pasado jueves. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

¿El cuerpo, motivación central de su obra? Me interesa el cuerpo femenino que ha sido utilizado como objeto del deseo. Son muchas las mujeres protagonistas de grandes novelas desde Ana Karerina, de Tolstói, hasta Madame Bovary, de Flaubert, sin olvidar en nuestro entorno a María, de Jorge Isaacs, o Santa, de Gamboa, pero escrita desde la mirada masculina. Mi interés se centra en explorar el cuerpo femenino desde mi óptica de mujer.

¿Sor Juana, una de sus heroínas más entrañables? He estudiado la vida y obra de la escritora novohispana con resultado de varios volúmenes publicados: Sor Juana Inés de la Cruz, ¿hagiografía o autobiografía?, Sor Juana Inés de la Cruz: saberes y placeres o Sor Juana: La comparación y la hipérbole.

¿La memoria, la moda, los viajes, el erotismo, la muerte y el deseo también presentes en su obra? La moda es un elemento que he abordado con frecuencia, los zapatos femeninos, la cabellera y el cuerpo deseante con paradas hasta en los dientes y las rutinas domésticas.

¿Literatura impúdica en coqueteo con lo frívolo? Me interesan muchas cosas en la vida. Perec decía que lo ‘infraordinario’ es tan importante como lo ordinario y lo extraordinario. Me gusta vestirme bien: como le dije, la moda es un tema que me importa. Esos elementos están presentes en mis textos.

¿Escritora nonagenaria inquieta e innovadora? Tengo el privilegio de la lucidez a mis 92 años. Poseo la facultad de la memoria intacta. Muchos escritores de mi generación ya no están. Acaban de morir Eduardo Lizalde y Enrique González Rojo Arthur. Creo que sólo quedamos Elena Poniatowska y yo.

El dato: Entre sus libros de ensayos están Narrativa joven de México (1969); Onda y escritura (1971); Repeticiones(1979)e Intervención y pretexto (1981)

¿Amiga de escritores más jóvenes con quienes ha establecido lazos de complicidad como Myriam Moscona y Bellatin? Dos entrañables aliados. Pero, tengo muchas afinidades con jóvenes estudiosos de mi obra. Sí, también tengo esa dispensa.

¿Presencia de la soledad? La pandemia me bajó el ánimo, cada quien estaba en el encierro. La soledad se agudizó. Tuve muchas entrevistas y participaciones literarias por Zoom que no es lo mismo que lo presencial.

¿Cuándo se efectúa la ceremonia de entrega del Premio? Recibo diploma y una escultura de Vicente Rojo el próximo 11 de noviembre —cumpleaños de Fuentes—de manos del rector de la UNAM y de la secretaria de Cultura en el Palacio de Bellas Artes.