Celebran en México 10 años del ciclo New York Jazz All Stars

DeQuinta Producciones —fundada en 2013 por la gestora cultural Maribel Torre y el trompetista Eugenio Elías— arriba a los 10 años de presentar en México el New York All Stars en coordinación con la prestigiosa Jazz at Lincoln Center/Wynton Marsalis: ciclo en el que han participado 320 instrumentistas en la realización de 226 conciertos, 35 talleres avanzados y 220 clases magistrales gratuitas, con una recepción de más 200 mil asistentes.

“Todo inició de manera fortuita con el propósito de formar un público crítico y reflexivo acerca de los conciertos musicales que se presentan en México; fundamos la empresa y Eugenio Elías se convirtió en el curador artístico y musical del ciclo de conciertos y conferencias New York All Stars con la colaboración de Jazz at Lincoln Center y el apoyo de Wynton Marsalis. Llegamos a la década y seguimos con el mismo arrojo del primer día. Ya es un evento reconocido con un público fiel en buena medida integrado por jóvenes”, comentó en entrevista con La Razón Maribel Torre, directora/fundadora de DeQuinta Producciones.

Torre compartió que su lema siempre ha sido “Primero la música”, lo cual les ha permitido “formar a un público exigente y lo hemos logrado: me da gusto ver a los jóvenes en total receptividad en los conciertos: ése ha sido el mayor logro. Hemos conseguido conformar una cofradía de amantes del buen jazz”, resaltó.

En esta década en el New York All Stars se han presentado importantes jazzistas como el baterista Antonio Sánchez, el cantante Sachal Vasandani, el pianista Cyrus Chestnut o el trompetista Diego Urcola, quienes han pisado el Cantoral y otros escenarios de Guadalajara, Torreón, Puebla y Cuernavaca.

“Se sorprenden de la respuesta afectiva del público mexicano. Se dice fácil, pero son más de 300 músicos durante estos 10 años”, expresó Eugenio Elias, curador y programador del New York Jazz All Stars.

Para 2024, el ciclo espera seguir trayendo lo mejor de la escena jazzística de la Gran Manzana. “Iniciamos en marzo del 2024 con una marquesina estelar integrada por talentosos instrumentistas. Nos visita el legendario trombonista Marshall Gilkes, el joven trompetista Anthony Hervey –estimado por Wynton Marsalis como un ‘trompetista de primera magnitud’ --, el multiinstrumentista Luther S. Allison o la vocalista y compositora Ashley Pezzotti, voz de la Jazz At Lincoln Center Orchestra. Hay muchas sorpresas para el 2024”, adelantó Maribel Torre.

Para que el New York All Stars sea posible en México ha sido fundamental la colaboración con la Jazz at Lincoln Center encabezada por Wynton Marsalis, quien desde el primer año apoya incondicionalmente a DeQuinta Producciones.

“La cooperación ha sido fraterna con la llegada de instrumentistas jóvenes que arriban a México y aquí consolidan su carrera; pero, asimismo se han presentado figuras de trayectoria internacional como Eric Reed, Melissa Aldana, Helen Sung, Gerald Clayton, Emmet Cohen o Miguel Zenon. A Wynton le interesa, como a nosotros, la conformación de audiencias críticas, de ahí su afán de una programación de ciertos apuntes didácticos en la realización de clases magistrales sugeridas por él”, concluyó Elías.