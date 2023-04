Clavo, un semillero para el arte emergente

La feria de arte Clavo es un semillero para el arte emergente que ha permitido que artistas y galerías puedan crecer e ir avanzando, destacó en entrevista con La Razón Enrique Argote, director del encuentro que este 2023, en su quinta edición convoca a más de 40 proyectos.

“Clavo es lo que está atrás de un cuadro, lo que le da soporte a un clavo para poder estar en la pared. De esa forma surgimos y es un poco el fundamento, cómo apoyar la escena emergente, lo que veíamos en el pasado es que los proyectos salían y muchos duraban pocos años y después desaparecían, entonces intentamos apoyar a la escena de esta forma, dándoles su primera experiencia de feria de arte; consideramos que Clavo es un semillero donde regamos para que puedan seguir avanzando en la carrera del mundo del arte, ya sea como galerías y artistas”, resaltó.

Argote señaló que la feria, al ser enfocada en el arte emergente y jóvenes, es un buen termómetro para conocer qué está ocurriendo en el mundo del arte.

Instalación que formó parte de la edición pasada de la feria de arte. Foto: Especial

“Ocurre un poco lo que decía una canción de David Bowie, ‘los jóvenes son los que traen las noticias’, pues son ellos los que más o menos marcan la pauta en lo que está pasando. El año pasado veíamos más luces neones, estridencia en colores y este 2023 estamos observando un regreso a una pintura más expresionista, mucha mancha, mucha marca, pero también un grueso de proyectos con sentido social”, apuntó.

En esta ocasión Clavo, que tendrá lugar del 28 al 30 de abril, incorpora un espacio en el que están proyectos de corte social o galerías ubicadas en sitios alternativos como mercados: Chanate Móvil, Programa Carla, Galería Tianguis Neza y Proyecto Lalitho, además de la revista Mi valedor, ésta última conformada por personas en situación de calle que a través de esta publicación encuentran un sitio donde compartir sus historias y obtener recursos para sobrevivir.

“Puedo ver a algunos artistas que estuvieron en las primeras ediciones y ahorita ya están más avanzados en su carrera, siempre digo que el mejor momento para invertir y coleccionar sin duda es Clavo, donde los artistas están despegando, los están conociendo por varios lados”, aseveró.

Al ser una feria de jóvenes, Clavo también está al tanto de las nuevas tendencias como los NFTs, incorporando unas membresías; y la Inteligencia Artificial, herramienta que utilizó para crear algunos de los carteles de la feria de este año.

Nos corresponde abrir brecha, ir haciendo caminos para que toda esta escena emergente tenga un camino trazado, hagamos nuestro propio camino es importante para nosotros activar la ciudad en otra fecha, hablar de arte en otra fecha que no sea febrero y poder invitar a todo el mundo

Enrique Argote

Director de Clavo

Entre las galerías que participarán este año se encuentran Ágora Estudio Abierto, Anémona Editores, Balcón Espacio, Cachorro Galería, Casa Equis, Casa Milán, Croma, Depto. 1, El Quinto Piso, Estudio Marte, ES.CORIA, Expos en Cautiverio, Galería A4, Glitteriana Art Factory, Granada Productora de Arte, La Sidewinder, La Trampa Gráfica Contemporánea, The Black Piglet y Up POP Up.

Se realizará la primera subasta de arte emergente, el próximo 29 de abril a las 17:00 horas Además de un Draft, donde las galerías participantes, a través de este mecanismo podrán otorgar oportunidades de exhibición para los artistas seleccionados. Además de la actividad llamada “Cita a ciegas”, en la que un experto en arte o un creador consolidado revisará el portafolio de los artistas que presenten sus propuestas para recibir opinión profesional.

Clavo