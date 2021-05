Clyo Mendoza explora el erotismo y la violencia

Clyo Mendoza (Oaxaca, 1993) ha publicado textos en revistas nacionales y extranjeras y asimismo, su firma aparece en varias antologías: Poeta parricidas (2014), Asamblea de Cantera (2014), Los reyes subterráneos. Veinte poetas jóvenes de México (2015). Su cuaderno Anamnesis (Cuadrivio, 2016) recibió elogios de la crítica especializada: “Clyo Mendoza es una de las voces más genuinas de la poesía mexicana”, rubricó Jorge Esquinca.

Tras obtener el Premio Internacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz 2017 por Silencio, Clyo Mendoza pone a disposición de los lectores su primera novela Furia (Almadía, UANL, 2021): historia de un hombre que contamina las existencias de los otros y hasta de aquellos que ha procreado; mercader que subsiste en una comarca imprecisa geográficamente: desconcertante territorio desértico humedecido por extrañas consumaciones y artificiosas circunstancias.

Personajes marcados por destinos enlazados y confusas heridas. Rabia consumada en atajos manchados por inquietantes sueños de madres que nunca conocieron el amor, pero sí la violencia y el sufrimiento. Hijos desamparados y un canalla que pasa sus últimos años atado en un cuarto, terciado como un perro iracundo. Folios cuajados por la ternura y el miedo a través de una prosa cadenciosa y poética atemperada con iconografías inolvidables.

“El sol estremecía a los animales. / Unas cigarras cantaban allá, un sapo liberaba el aire contenido en su cuello de burbuja, una gotera murmuraba un salmo húmedo, los caballos sacudían su cuero espantando a las moscas y buscaban la sombra”. Hay una refulgencia que atrapa al lector desde las primeras páginas.

“Los personajes de Furia están desamparados, abandonados a sí mismos y a las terribles circunstancias que los asedian. Me interesaba indagar cómo todo eso los lleva a un erotismo desbordante y extraño. Me ha preocupado siempre la conducta erótica de los seres humanos, me parece algo complejo y vasto, quería escribir sobre eso”, comenta en entrevista con La Razón, Clyo Mendoza.

¿El erotismo del personaje Salvador es metafórico? Salvador está perdido en el desierto y confunde a las palmeras y cactus con la persona que ama. Ahí interviene mi ánimo de poeta: sí, es una metáfora inmoderada quizás. Creo que la única manera de asumir lo erótico es desde el arrojo y el dolor: un concepto de Bataille.

¿Eros y Thanatos? Las pulsiones eróticas están entrelazadas con el dolor y el sufrimiento. La muerte es lo único que conllevamos como especie.

Entonces, ¿estamos expuestos a las voluntades de la muerte? La energía que tenemos nos hace estar a expensas de la muerte. ¿Qué son en realidad los productos para atenuar la vejez?, una distracción de eso que nos pertenece y conllevamos como especie: la muerte nos atemoriza y también nos alienta.

¿El narrador es el mercader: suerte del Melquiades macondiano? Está inspirado en esos cuentacuentos de muchas comunidades oaxaqueñas: conocen muchas historias. Hay una presencia bíblica en este personaje, parece que no envejece; es un poco diabólico, lo sabe todo.

¿Lugares imaginarios de una carga mítica prodigiosa? Viajo mucho por comunidades de la costa y la sierra oaxaqueña: lugares donde crecieron mis familiares. Zonas en que las leyendas conviven con lo cotidiano. Lo real es siempre múltiple, desordenado y rítmico: quise darle esa animación a la novela.

¿Capítulo-viñeta: fragmento de la historia que se relata? Sí, es una narración fragmentaria. La memoria genera segmentos empalmados, así fue como concebí la estructura de Furia.

