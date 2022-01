Comunidad ENAH alista movilizaciones y asamblea en defensa de personal eventual

La comunidad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) determinó realizar una movilización este miércoles en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en protesta por la falta de ratificación del personal eventual y las condiciones en las que se encuentra la institución educativa.

En más de dos horas de reunión virtual de la Asamblea del INAH determinaron también convocar para la realización de la asamblea en la sede de la ENAH, el próximo viernes; ambos eventos serán a las 11:00 horas.

Los integrantes de la comunidad de la ENAH señalaron que a partir de estos eventos definirán las acciones a seguir, porque, en primera instancia, exigen una respuesta oficial del director del Instituto, Diego Prieto, y no respuestas por redes sociales.

Llamado que circula en redes sociales para manifestarse en el INAH Foto: Redes sociales

En el debate participó el director de la escuela, Hilario Topete, quien puntualizó que la posición de la ENAH es clara debido a que desde que se les notificó que no se contrataría al personal eventual, se planteó que no era viable.

“La acción que emprendimos fue que la escuela no se detiene, es imposible detenerla, porque estaríamos afectando el funcionamiento administrativo, burocrático, que de una u otra forma afectaría a los trabajadores, porque hay que pagar a los que no están bancarizados, a los estudiantes de nuevo ingreso, a los de posgrado, porque empiezan trámites el día 3 y estamos haciendo un llamado a la dirección del INAH para que intervenga en el sentido de que no es opción no contratar a los trabajadores eventuales”, manifestó.

Topete subrayó que todos forman parte de la misma comunidad, por lo que pidió que se mantengan unidos y no fragmentados, porque eso le quita contundencia a sus acciones.

Indicaron que entre las exigencias que plantearán será garantizar las clases presenciales a partir de este mes y la atención de todos los problemas de la ENAH, incluyendo la corrupción.

Entre las acciones que analizarán se encuentran protestas en el Museo de Antropología, la Secretaría de Hacienda, cierres en Periférico y sitios arqueológicos, así como reuniones con las comisiones de cultura de las cámaras de Diputados y Senadores.

LRL