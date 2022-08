Contempodanza reinterpreta a Bonifaz Nuño

Contempodanza celebra 35 años de trayectoria con un viaje “a la raíz”, inspirado en el célebre poema La flama en el espejo, de Rubén Bonifaz Nuño, que la coreógrafa Cecilia Lugo reinterpreta para ir acercándose a la creación, a lo divino y lo sagrado, donde se dan encuentros entre contrarios, luz-sombra, noche-día-masculino-femenino o poder-fragilidad.

“Me acerqué al poema de una manera muy intuitiva, porque si lo hubiera querido hacer de una forma racional, hubiera sido imposible, es un poema muy críptico, no fácil, es bastante difícil, es un poema místico que nos acerca mucho a la creación, a lo divino, a lo sagrado y decirlo en escena tampoco es fácil; me fui guiando por un instinto, comencé a estudiar la obra desde hace más de dos años, no entendía por dónde”, comentó en entrevista con La Razón Cecilia Lugo, fundadora de Contempodanza, compañía que ahora dirige su hermana Teresa Lugo.

La actual directora del Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac) del INBAL confesó que hubo un momento en que llegó a pensar que no iba a lograr la obra; sin embargo, decidió acercarse al poema de una manera creativa.

“Es una reinterpretación del poema, hay una parte que tomo a las mujeres, en el poema no viene tal cual. Me enfoqué mucho en la mujer y ahí saqué mi rebeldía como mujer, por tantos siglos de opresión que sí los siento. Hay un momento muy importante de cuestionamiento, de la violencia y el sometimiento, entonces abono con mi obra, mi sentir, pensamiento, a que esto cambie; eso no lo dice Bonifaz”, dijo.

Me siento muy bien, muy digna, porque hemos hecho un trabajo muy bien hecho, con becas, sin becas, con dinero y sin dinero, siempre he liderado un equipo éticamente inatacable y artísticamente extraordinario, entonces eso me llena de mucho orgullo

Cecilia Lugo, Coreógrafa

En la puesta en escena muestra el poder de la mujer, pero también su fragilidad. “Es un grito femenino, la mujer bruja, chamana, sirena, la mujer de diario, la mujer diosa, todos esos aspectos se sienten”, agregó.

La coreógrafa explicó que incorporó un momento muy luminoso, “que es cuando los opuestos se encuentran, donde todo se une y hay una plenitud para después volver otra vez cada quien a encontrar su camino, eso me gusta”, comentó.

Un elemento clave en la puesta en escena, que se estrena hoy en el Palacio de Bellas Artes, son las piedras que aparecen en el escenario como metáfora del ese camino al origen. La obra cuenta con tres momentos: Voces como ecos, un ritual que recuerda voces antiguas. La separación de los contrarios. Seguido de Jardín de Lirios, pasaje que hace referencia a la mujer como pieza fundamental para la inspiración y lenguaje poético de Rubén Bonifaz Nuño, y el tercero, Hilos de Siglos, como instantes, se centra en el encuentro de los contrarios donde todo sucede en un instante.

Cecilia Lugo se siente en una etapa bastante plena e incluso señala que, si La flama en el espejo se convierte en su última obra, ya lo habrá dicho todo, porque en cada coreografía se entrega totalmente.

“Hay una etapa de madurez de la compañía, creo que por ahí es el camino, creo que ya no voy a hacer una coreografía más, creo que con esto lo he dicho todo, pero a lo mejor no, hasta ahorita me siento muy plena, con esta obra cierro un ciclo de mi vida… Cada vez que hago una obra digo que va a ser la última, porque pongo todo, no me quedo con nada, yo me muero aquí con esto totalmente, si no hay otra ya hice lo que quise hacer a nivel coreográfico, a lo mejor más adelante me surge una inquietud y lo aborde, ahora me siento muy en paz”, finalizó.