Coreógrafos siguen sin recibir pagos de la SC; exigen reunión con Frausto

A casi un mes de que se haya prometido realizar los pagos pendientes a las agrupaciones beneficiarias del Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec: Danza y Espacios Autogestivos, aún no reciben los recursos que esperan desde agosto pasado y nadie les da respuesta. Por ese motivo, siete compañías exigen una reunión con la secretaria de cultura Alejandra Frausto, y que les paguen, afirmó en entrevista con La Razón Sergio Valentín, uno de los coreógrafos afectados.

El pasado 25 de noviembre, el vocero de la Secretaría de Cultura, Manuel Zepeda Mata, informó a este diario que “los pagos se liberarían lo antes posible”; sin embargo, hasta la fecha, los artistas no han recibido los recursos.

En una carta, de la cual tiene copia este diario y está dirigida a Nina Serratos, coordinadora Nacional de Danza; Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; y Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, siete agrupaciones piden una respuesta acerca del retraso del depósito del premio del programa, un documento oficial donde se asegure que será entregado antes del 31 de diciembre del 2022 y que se les informe “cómo se subsanará a las agrupaciones el trabajo extra, la inversión realizada con préstamos y los intereses que esto genera”.

También solicitan una “audiencia virtual de carácter urgente” con Nina Serratos y Alejandra Frausto, pues además de externar las afectaciones que ha implicado no recibir los recursos, buscan que se incluyan cláusulas en futuras convocatorias para que no vuelvan a ocurrir estos adeudos.

Sergio Valentín iba a presentar la pieza 3rd Summer of Love, el 1 y 3 de diciembre; sin embargo, ante la falta de pagos la Coordinación Nacional de Danza le pidió reprogramar las funciones para el 20 de diciembre, en el Foro Landó, en Toluca, y el 21 del mismo mes en el Teatro Cedrus, en Pachuca, pero ahora presentará el montaje con sus propios recursos, pues no ha recibido ningún pago.

Seguimos sin una respuesta, ya nos evitan, no nos contestan, no hay comunicación, eso complica mucho las decisiones que debamos tomar al respecto, en mi caso reagendé como se me pidió

Sergio Valentín, Coreógrafo

“Daré las funciones aún con la adversidad de condiciones. Hoy (lunes) fui a la Coordinación Nacional de Danza, no me dieron respuesta, ya están de vacaciones y Nina Serratos no me contestó el Whatsapp. La Coordinación debería estar acompañándonos, no tendríamos los artistas que estar solucionando estos problemas que se suscitan por el retraso de un pago que no está en nuestras manos”, externó.

El coreógrafo comentó que dar las funciones sin recibir los recursos, como algunas agrupaciones lo han hecho, implicaría pedir a su equipo de trabajo que esperen sus pagos correspondientes y cubran los gastos de viaje; o si opta por pedir un préstamo y no llegan los recursos no tendría manera de cubrirlo.

“Yo seguiría endeudado generando intereses, ésa es la precarización de la economía; si no doy las funciones pierdo credibilidad ante los espacios autogestivos, ante el público que ya se convocó dos veces, se hizo la difusión, la publicidad en redes sociales; eso no es justo, porque implicó ensayos extras, préstamos de salones de ensayo, porque tampoco se dignó la Coordinación a ofrecernos un espacio,”, lamentó.

Externó que sin aún haberles pagado, el 16 de diciembre recibieron un correo en el que se les pide que manden un informe de las actividades realizadas, lo cual le parece un sinsentido.

“La institución no se ha dado cuenta de la importancia de no haber entregado los recursos a tiempo, ni siquiera hemos tenido un avance de esos recursos prometidos; en mi caso me pidió reprogramar y está pidiendo el reporte para el 22 de diciembre; está solicitando materiales de alta calidad cuando agrupaciones no pudieron contar con recursos para realizar los registros en esas condiciones.

“Son compañías que no han recibido pagos o a las que sólo se les entregó un adelanto, dieron las funciones y tuvieron que prescindir de cosas como registro en alta calidad, hay otras que sí las cubrieron, pero pidiendo préstamos y apoyos, eso en lugar de ayudar a los objetivos que tenía esta convocatoria, que era reactivar la economía de los artistas y espacios autogestivos, está precarizando la situación”, aseveró el coreógrafo Sergio Valentín.

Por su parte, Cinthya Dueñas, otra de las afectadas y también firmante de la misiva, recientemente dio a conocer que también tuvo que pedir un préstamo para ofrecer las funciones de Yo, por eso mido los pasos, pero no ha recibido ningún depósito, pese a que ya le pidieron generar una factura. Le debe a su equipo de trabajo sus honorarios y a los espacios autogestivos donde se presentó su puesta en escena.